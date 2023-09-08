Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2023), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 08/09/2023 11:45

3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc vào 2 ngày tới.

Tuổi Sửu  

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra suôn sẻ. Dự đoán người tuổi này sẽ nhanh chóng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao mà không nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai. Tài ăn nói khéo léo cộng với sự nhanh trí trong quá trình làm ăn, kinh doanh đem tới cho con giáp này khá nhiều cơ hội để nâng cao thu nhập cá nhân. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên “sóng yên biển lặng”. Nhân duyên tốt giúp cho người độc thân trao đi sự trân trọng và nhận được sự hồi đáp từ người ấy. Người đã kết hôn sẽ có những khoảng thời gian yên bình, vui vẻ bên cạnh người ấy. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2023), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra không có gì khó khăn. Người tuổi này nhận ra đây là thời điểm thích hợp để phát huy tối đa khả năng thuyết phục người khác. Đó chính là cơ hội cho những người làm nghề kinh doanh, buôn bán. Con giáp này chẳng cần phải lo tới việc làm sao để cải thiện nguồn thu nhập cá nhân khi nhận được sự hậu thuẫn về mặt kinh tế từ gia đình. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm cũng sẽ trở enen vượng sắc. Theo tử vi, tình cảm vợ chồng được hâm nóng cảm xúc kịp thời nên mang đến cho bạn và nửa kia những cung bậc cảm xúc tuyệt vời hơn bao giờ hết.

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2023), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ Hung Cát đan xen. Nhưng may mắn là bản mệnh được Quý Nhân phù trợ nên đến cuối ngày cũng có thể giải quyết êm xuôi mọi việc. Ngoài việc kiếm tiền thì tốt nhất con giáp này cần chú ý hơn tới việc giữa cho mình những khoản tích lũy vững vàng để có cuộc sống thoải mái, sung túc trong tương lai. 

Vận trình tình cảm ổn định. Nhưng nếu không hâm nóng kịp thời thì mối quan hệ của hai người sẽ rơi vào giai đoạn trầm lắng. Người độc thân cần mạnh dạn, chủ động hơn thì mới có thể tìm thấy được tình yêu đích thực. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/9-10/9/2023), 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (7/9-8/9/2023), 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (7/9-8/9/2023), 3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà

3 con giáp có mệnh làm giàu, thu nhập tăng lên gấp bội lần, tiền bạc trải đầy nhà vào 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 46 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 3 giờ 1 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 3 giờ 31 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng