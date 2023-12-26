Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/12-29/12), 3 con giáp tổ tiên ban phước lành, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 11:35

3 con giáp tổ tiên ban phước lành, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý sẽ diễn ra tương đối ổn định trong công việc. Sự nhanh trí, tài năng của người tuổi này đã được cấp trên chú ý. Đồng thời, hãy học hỏi thêm nữa từ những người xung quanh để sự nghiệp ngày càng tiến triển tốt đẹp. Con giáp này có thể nắm bắt cơ hội kiếm tiền một cách nhanh chóng nhờ vào sự nhạy bén, linh hoạt của mình. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tiến triển tốt đẹp. Có vẻ như bạn là một người có sức hấp dẫn đặc biệt khiến cho người ấy chẳng thể nào rời xa được. Bên cạnh đó, người độc thân cuối cùng cũng tìm được người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. 

 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/12-29/12), 3 con giáp tổ tiên ban phước lành, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ may mắn, tốt đẹp. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này bắt đầu thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ bấy lâu nay. Con giáp này có thể củng cố được nguồn tài chính của mình do có sự giúp đỡ của Thiên Tài. Do đó, bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian, công sức. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm tươi sáng, rực rỡ. Bạn và người ấy đang có khoảng thời gian yêu nhau bình yên, hạnh phúc do có sự tác động của quý nhân. Đồng thời, người độc thân cũng đã tìm thấy bến đỗ của đời mình. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/12-29/12), 3 con giáp tổ tiên ban phước lành, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ vào đúng ngày hôm nay. Người tuổi này nhanh chóng tìm thấy những cơ hội làm ăn tiềm năng nhờ có sự giúp sức của Quý Nhân. Hãy nắm bắt ngay cơ hội này để có thể chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp. Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. 

Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Bạn luôn cảm thấy mình thật may mắn vì đã tìm được một người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mình. 

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/12-29/12), 3 con giáp tổ tiên ban phước lành, bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc nhân đôi, sự nghiệp phất lên tưng bừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn

Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'gánh tiền còng lưng', trúng số độc đắc, chuyển vận sang giàu viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 23 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 23 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 23 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề