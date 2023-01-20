Tử vi học có nói, 17h chiều nay sẽ là thời kỳ may mắn và thịnh vượng nhất của người tuổi Thìn, mọi chuyện trong cuộc sống của họ không những suôn sẻ, hanh thông, mà tiền bạc cũng dễ kiếm, giúp họ có một cái Tết vô cùng sung túc, dư dả.

17h chiều nay (29 Tết), người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ nên sự hỗ trợ này góp phần đáng kể vào thành công của họ, dù cho họ có làm bất cứ điều gì, kể cả tham gia những trò chơi may rủi.

Những người tuổi Hợi cũng có vượng khí và gặp nhiều may mắn trong hôm nay. Sinh ra đã có lý tưởng sống, làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu nên người tuổi Hợi không sớm thì muộn sẽ thành công.

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu tuổi Thìn biết kiểm soát lời nói và hành động của mình, tránh xa các mâu thuẫn, thị phi thì họ sẽ còn gặt hái được thêm nhiều thành tựu nữa.

Trong thực tế, những người tuổi Hợi bị đánh giá là cảm tính, không lý trí và điều này đôi khi khiến họ bị vuột mất vận may. Nhưng trong 17h chiều nay (29 Tết), những người tuổi Hợi sẽ trở nên điềm đạm, bình tĩnh hơn. Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống về mọi mặt.

Nhìn chung, trong hôm nay, tuổi Hợi không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Ngoài ra, họ còn có thêm quý nhân phù trợ nên sẽ gặt hái được thành công trong cuộc sống về mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

So với các con giáp ở trên, tuổi Tý có thể không phải là người liều lĩnh, độc lập hay kiên cường nhất, thế nhưng bản lĩnh của họ khi xảy ra chuyện lại xứng đáng đứng đầu. Theo các chuyên gia phong thủy, càng khó khăn thì người tuổi Tý lại càng điềm tĩnh để giải quyết các vấn đề.

Chính cái đầu lạnh như băng này giúp họ bình tĩnh để đưa ra các giải pháp tối ưu, nhờ thế, dù phải đối mặt với những sóng gió nào thì người tuổi Tý cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua.

Tử vi học có nói, thời gian trước là lúc tương đối sóng gió với người tuổi Tý. Tuy nhiên, 17h chiều nay (29 Tết), tuổi Tý như được đền bù lại khoảng thời gian đen đủi trước đây, may mắn hơn người, bứt phá ngoạn mục, đến đầu năm sau không trở thành đại gia thì chuyện tiền nong cũng vô cùng thoải mái, dư dả, nợ nần nếu có cũng trả hết, thậm chí còn tích lũy được một khoản tiền lớn cho tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm