Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (25/10), 3 con giáp tài lộc chạm ngõ, phất lên giàu sang, hốt vàng hốt bạc mang tiền tỷ về nhà, cuộc sống khởi sắc viên mãn, trở thành tỷ phú sau 1 đêm

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 04:17

3 con giáp như chuột sa chĩnh vàng, ra ngõ nhặt tài lộc, tiền tài tràn vào tận cửa, tiền đẻ ra tiền, chạm đỉnh giàu sang.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tính cách độc lập, mạnh mẽ, luôn thích dựa vào bản thân mà không muốn phiền đến ai. Tử vi chỉ rõ, đúng 17h chiều nay, vận may ào đến, con giáp này bất ngờ có được cơ hội phát tài phát lộc, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết, công việc cứ thăng tiến đi lên mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Do được thần Tài ưu ái nên ngày nào con giáp này cũng có tin vui về hỷ sự. Do được quý nhân là bạn bè giúp đỡ nên chính tài và hoạnh tài của con giáp vô cùng hanh thông. Những khoản tiền lớn, nhỏ từ lương, thưởng, cũng như những khoản lãi kếch xù từ việc đầu tư, kinh doanh luôn luôn đầy ắp trong tài khoản của người tuổi Dần.

Đây lúc mà những bạn theo nghiệp làm ăn kinh doanh “bung lụa” đó. Bạn sẽ thấy mình như được quý nhân trợ lực, hết lần này tới lần khác gặt hái được thành công, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nhiều như nước. Con giáp này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, hái ra tài lộc, tuổi Dần trong thời gian tới sẽ được quý nhân, có được cơ hội làm ăn phát tài. 

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (25/10), 3 con giáp tài lộc chạm ngõ, phất lên giàu sang, hốt vàng hốt bạc mang tiền tỷ về nhà, cuộc sống khởi sắc viên mãn, trở thành tỷ phú sau 1 đêm - Ảnh 1
 Con giáp này làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, hái ra tài lộc, tuổi Dần trong thời gian tới sẽ được quý nhân, có được cơ hội làm ăn phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, nhanh nhẹn nhưng hơi nhát gan, nếu mạnh dạn hơn nữa thì có thể đạt được thành công to lớn trong sự nghiệp. Thời gian này, khi cung điền trạch xuất hiện cát tinh “Thiên Mã” và “Phúc Lộc" và nắm bắt được đại vận thì không chỉ may mắn ngập tràn mà mỗi năm thu nhập sẽ tăng đều đều.

Đúng 17h chiều nay, do có cát tinh xuất hiện trong cung Tài Bạch nên Tài Phú của con giáp này tăng lên không ngừng. Người tuổi Thìn làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm ra không ít tiền tài. Các khoản tiền thi nhau nhảy vào túi con giáp này. Người tuổi Thìn đã sớm có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Tài vận của con giáp này có nhiều điểm sáng. Trong thời điểm này, Thìn gặp được quý nhân, người này sẽ dìu dắt và định hướng cho bạn trên con đường sự nghiệp. Được Thần Tài ban lộc, con giáp này làm ăn tấn tới, một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào nhà, cuộc sống ngày càng sung túc, dư dả.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (25/10), 3 con giáp tài lộc chạm ngõ, phất lên giàu sang, hốt vàng hốt bạc mang tiền tỷ về nhà, cuộc sống khởi sắc viên mãn, trở thành tỷ phú sau 1 đêm - Ảnh 2
Người tuổi Thìn làm bất cứ việc gì cũng đều kiếm ra không ít tiền tài, các khoản tiền thi nhau nhảy vào túi con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chính trực, kiên trì, gặp chuyện là không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, luôn cố gắng để hoàn thành mục tiêu. Thời gian này, khi tài vận và vận đào hoa rực sáng, con giáp này không phải lo lắng về tiền bạc bởi sẽ có sự điều chỉnh tăng lương, thưởng.

Tử vi chỉ rõ, đúng 17h chiều nay, nhờ cát tinh chiếu mệnh nên Mão sẽ thăng hoa bất ngờ, đổi đời ngoạn mục. Chẳng những tiền xài thả ga, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, Mão còn có đời sống tình cảm hạnh phúc ấm êm. Con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, thành công ngoài sức tưởng tượng. Nằm ngửa mà ăn, của nả đầy nhà, nhà xe có đủ là những gì Mão nắm chắc trong tay.

Với khí vận hanh thông, sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Công việc làm ăn, kinh doanh của bản mệnh sẽ ngày càng thuận lợi, dễ dàng, với nhiều thành công lớn ở phía trước.

Trúng số độc đắc đúng 17h chiều nay (25/10), 3 con giáp tài lộc chạm ngõ, phất lên giàu sang, hốt vàng hốt bạc mang tiền tỷ về nhà, cuộc sống khởi sắc viên mãn, trở thành tỷ phú sau 1 đêm - Ảnh 3
Con giáp giàu có này sẽ làm ăn thịnh vượng, thành công ngoài sức tưởng tượng, nằm ngửa mà ăn, của nả đầy nhà, nhà xe có đủ là những gì Mão nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi thứ ba tử vi ngày 25/10 xem tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 4 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'