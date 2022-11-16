Tử vi chỉ rõ trong thời gian sắp tới người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhất về đường công danh và sự nghiệp khiến cho ai cũng thầm ngưỡng mộ. Trong khoảng thời gian này người tuổi Tuất liên tục gặt hái được nhiều thành công.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (16/11), tuổi Tuất bạn nên tập trung hết mình vào công việc. Đặcc biệt, những tuổi Tuất sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng cuộc sống ấm no đầy đủ dư dả hơn người.

Sống tình cảm, khéo léo trong đối nhân xử thế nên Mão được trời thương, phúc lộc đầy nhà.

Tử vi hôm nay (16/11), may mắn bao nhiêu thì sang ngày mới con giáp này càng đổi vận bất ngờ bấy nhiêu, lộc lá cứ ập xuống đầu tới tấp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (16/11), Mão sẽ được trời ban phúc lành, công thành danh toại. Hơn cả, họ còn được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ nên làm gì cũng kiếm được bộn tiền, sung sướng không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay (16/11), người tuổi Hợi sẽ gặp được điềm lành “sát thần kiếm ăn”, thần thái tự tin, siêu năng lực sẽ thu hút được sự giúp đỡ của quý nhân, không cần vất vả một mình sẽ có phúc, được Chúa ban cho, bạn sẽ giàu có ở khắp mọi nơi, sự nghiệp của bạn sẽ suôn sẻ, khả năng kiếm tiền mạnh mẽ, tài lộc dồi dào, may mắn không thể ngăn cản.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 16/11/2022 cho biết, tuổi Hợi công việc suôn sẻ, tình duyên hanh thông, có đào hoa “hồng nhan bạc mệnh”, người độc thân gặp được nhân duyên tốt, có người khác giới yêu thầm, có người tích cực theo đuổi, hy vọng sẽ gặp được người ưng ý, nhân duyên tốt và yêu nhau.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.