Theo tử vi 12 con giáp cho biết, Dậu vốn có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác. Con giáp này vốn không thích tranh giành hay hơn thua ai nên luôn được mọi người xung quanh yêu quý, nhận lộc trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù khó khăn cách mấy cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày (17/11), Dậu vốn tính nhanh nhạy, con giáp này bắt kịp nhu cầu thời đại nên ăn nên làm ra, suôn sẻ phát tài. Công việc thuận lợi, Dậu gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Tài chính của Dậu trong thời điểm này cũng phát triển không ngừng, gầy dựng được cuộc sống sung túc, xa hoa. Bên cạnh đó, gia đình cũng rất êm ấm, hanh phúc, giúp người tuổi Dậu có thể cười tươi suốt cả năm.

Tử vi dự báo ngày mai thứ Năm ngày (17/11), người tuổi Tý sẽ bước vào điềm lành “Tam hợp quý nhân”, mọi việc suôn sẻ, sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức. Công việc suôn sẻ, được thăng chức, tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, thu nhập dễ dàng, cuộc sống suôn sẻ. Chúc bạn tâm trạng vui vẻ, may mắn, cùng tụ họp với bạn bè, người thân và cùng nhau truyền niềm vui này nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thông minh, nhanh nhẹn, đi đâu cũng thu hút sự chú ý của người khác. Những nàng giáp tuổi Tuất luôn toát lên sự quý phái và giỏi giang nên đàn ông cực kì thích họ.

Tử vi ngày (17/11), Tuất có cơ hội trở mình, nhận được hợp đồng cuối năm vô cùng lớn, gặt hái muôn vàn thành công. Chính cấp trên cũng phải ngạc nhiên vì số tiền mà bạn mang lại dịp này vì tưởng mọi thứ đã kết thúc. Vậy nên, những người tuổi Tuất hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Trong thời gian này, Tuất chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Ảnh minh họa: Internet

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