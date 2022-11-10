Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (10/11), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, vận trình trải đầy hoa hồng, phú quý an nhàn

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 10:42

3 con giáp gặp nhiều may mắn, cuộc sống lên hương, vàng bạc tràn đầy nhà, đại phú đại quý, cầu được ước thấy một bước tới trời.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thoải mái. Họ thích tự do sáng tạo nhưng vẫn luôn có trách nhiệm với những gì mình làm. Bề ngoài, người tuổi Ngọ có vẻ vô lo vô nghĩ nhưng thực tế họ đặt rất nhiều tâm huyết vào những việc mình làm và luôn kiên định với lựa chọn của bản thân. Tử vi học nói rằng, thời gian này, Ngọ sẽ có bước ngoặt lớn trong cuộc sống. Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh bứt phát, kiếm tiền nhiều hơn.

Đúng 16h chiều nay, người tuổi Ngọ nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Ngọ làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Ngọ có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, người tuổi Ngọ được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc. Dù là làm công ăn lương hay người kinh doanh thì tuổi Ngọ cũng có một túi tiền rủng rỉnh.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (10/11), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, vận trình trải đầy hoa hồng, phú quý an nhàn - Ảnh 1
Cũng nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh mà tuổi Ngọ có sự nghiệp suôn sẻ, thuận lợi, người tuổi Ngọ được tài tinh chiếu mệnh nên không phải lo về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính cách hiền lành, thông minh lại biết đối nhân xử thế. Con giáp này gây dựng được những mối quan hệ xung quanh tốt đẹp, có nhiều người quý mến, quý nhân luôn kè kè bên cạnh hỗ trợ khi cần. Không chỉ giỏi giang, tuổi Mùi còn nhận được vận may trời ban, quý nhân phù trợ nên công danh ngày một thăng tiến.

Đúng 16h chiều nay, vận quý nhân của những người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. Mùi hãy nắm bắt cơ hội tốt, cuộc đời sẽ thật sự sang trang mới, cuộc sống sẽ vô cùng tuyệt vời mỹ mãn.

Đây là thời điểm con giáp này được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, làm việc gì cũng sinh lời. Nhìn chung, bản mệnh có thể nắm cuộc sống viên mãn trong tay. Cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, có những người tuổi Mùi còn được quý nhân giúp đỡ, tình tiền thăng hoa.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (10/11), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, vận trình trải đầy hoa hồng, phú quý an nhàn - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Mùi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đều khởi sắc, có những người tuổi Mùi còn được quý nhân giúp đỡ, tình tiền thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu có bản lĩnh và sự kiên trì. Khi gặp khó khăn, con giáp này đều sẵn sàng đối đầu và coi đó là thử thách cần vượt qua. Bản mệnh không quá hy vọng vào điều gì nên hiếm khi phải thất vọng. Tuổi Sửu có duyên với cuộc sống phú quý, hạnh phúc. Con giáp này chăm chỉ, cần cù và cũng yêu thích việc kiếm tiền. Tử vi nói rằng từ giờ, tuổi Sửu có tài lộc vô biên, tiền của không ngừng chảy vào túi.

Đúng 16h chiều nay, vận số của người tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Công việc làm ăn thuận lợi, con giáp này có cơ hội thăng tiền thần tốc, tiền của ngày một nhiều. Đặc biệt, tuổi Sửu được Thần Tài chiếu cố, đón nhận nhiều cơ hội kiếm tiền lớn. Bằng tài trí của mình, bản mệnh sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để gia tăng tài lộc, gây dựng cuộc sống phú quý, dư dả.

Đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Sửu. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Sửu phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều nay (10/11), 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát khỏi nợ nần đeo bám, cuộc sống sang trang mới rực rỡ, vận trình trải đầy hoa hồng, phú quý an nhàn - Ảnh 3
Bằng tài trí của mình, bản mệnh sẽ nhanh chóng nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng để gia tăng tài lộc, gây dựng cuộc sống phú quý, dư dả - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi thứ năm tử vi ngày 10/11 xem tử vi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 34 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy