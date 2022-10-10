Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (11/10), tài lộc đứng chờ trước cửa, 3 con giáp tiền vào như lũ, tài khoản nhảy vọt, công danh sự nghiệp thăng tiến vù vù

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 17:45

Đúng 16h chiều mai (11/10), có 3 con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành công, cuộc sống viên mãn.

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, biết nhìn xa trông rộng nên họ luôn có thể tự mình làm chủ cuộc sống. Thời gian trước, người tuổi Tý đã gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thời gian tới, người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ làm gì cũng dễ dàng thành công.

Đúng 16h chiều mai (11/10), người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng. Với những người làm kin doanh họ sẽ có cơ hội để mở rộng kinh doanh thu về nhiều tiền bạc tài lộc. Bạn đã hoàn toàn thoát khỏi những khó khăn trước đó và thu về rất nhiều khoản lãi đáng kể cho mình.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (11/10), tài lộc đứng chờ trước cửa, 3 con giáp tiền vào như lũ, tài khoản nhảy vọt, công danh sự nghiệp thăng tiến vù vù - Ảnh 1
Đúng 16h chiều mai (11/10), người tuổi Tý sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương thăng thưởng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 16h chiều mai (11/10), nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Những người tuổi Ngọ hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng. 

Với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, bạn có thể đạt được những thành tích khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên, vì thế mà khoản tiền thưởng chắc chắn là không thể thiếu.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (11/10), tài lộc đứng chờ trước cửa, 3 con giáp tiền vào như lũ, tài khoản nhảy vọt, công danh sự nghiệp thăng tiến vù vù - Ảnh 2
Đúng 16h chiều mai (11/10), nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con hổ thường rất thông minh, tài năng. Họ có đầu óc linh hoạt và rất giỏi trong việc thích ứng với những thay đổi. Nếu là nữ giới thì bản tính mạnh mẽ. Người tuổi Dần tính tình hoạt bát, mạnh về kỹ năng xã hội nên khi gặp khó khăn họ thường đối diện với tâm thế bình thản.

Tuy nhiên, do quá xúc động, dễ đẩy cảm xúc lên cao nên người tuổi Dần dễ làm mất lòng người khác. Nếu có ai đó đưa ra những quan điểm trái chiều, con giáp này dễ xảy ra xung đột, tranh chấp, gây bất hòa.

Qua thời gian, người tuổi Dần sẽ trưởng thành hơn. Họ dần thay đổi tâm tính và biết kiểm soát cảm xúc của mình. Đúng 16h chiều mai (11/10), Dần được Thần Tài hết lòng ủng hộ. Mọi cơ hội mà Dần nắm bắt được đều giúp còn giáp này gặt hái được thành quả xứng đáng.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (11/10), tài lộc đứng chờ trước cửa, 3 con giáp tiền vào như lũ, tài khoản nhảy vọt, công danh sự nghiệp thăng tiến vù vù - Ảnh 3
Đúng 16h chiều mai (11/10), Dần được Thần Tài hết lòng ủng hộ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   tử vi ngày 11/10/2022 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi thứ ba 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 58 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 28 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 58 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà