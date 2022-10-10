Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, công việc và cuộc sống có nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 14:41

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10) không, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé.

Tuổi Ngọ

Nếu những tháng trước, tuổi Ngọ có thể gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này.

Người tuổi Ngọ luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy. Dường như tuổi Ngọ luôn nhiệt huyết với bất cứ điều gì được giao cho dù nó có đem lại lợi ích hay không. Đây là một ưu điểm lớn trong mắt mọi người xung quanh mà tuổi Ngọ có được. Vì vậy, những chú ngựa luôn được rất nhiều người giúp đỡ trong công việc, thậm chí, một số đồng nghiệp còn là bạn bè thân thiết đối với những người tuổi Ngọ.

Theo tử vi học, từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), tuổi Ngọ sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, công việc và cuộc sống có nhiều tin vui - Ảnh 1
 Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn nỗ lực và cố gắng để gặt hái thành công trong cuộc sống. Họ không ngừng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Con giáp này sống khá thực tế, không mơ mộng. Tuổi Sửu luôn tâm niệm rằng có làm thì mới có ăn, mọi sướng khổ đều nằm trong tay mình. Vì vậy, Sửu không bao giờ ngồi chờ may mắn rơi trúng đầu mà luôn nỗ lực vươn lên, tạo dựng cuộc sống sung túc. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Sửu sẽ đạt thành công vang dội.

Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, từ sự nghiệp đến tình duyên đều có chuyển biến tích cực. Trong thời gian sắp tới, tuổi Sửu có thể tìm được cơ hội phát triển sự nghiệp, công việc diễn ra suôn sẻ.

Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, công việc và cuộc sống có nhiều tin vui - Ảnh 2
Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Không có được sức mạnh thể chất cũng như và nhiệt huyết bừng bừng như tuổi Ngọ, bù lại, tuổi Tý lại có được sự lanh lợi, thông minh, thích ứng tốt với thời cuộc. Bên cạnh đó, họ cũng có được khả năng trực giác cực tốt và cẩn trọng hơn người, làm gì cũng cân nhắc kỹ, ít khi hồ đồ, nóng vội. 

Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), tuổi Tý nhận được nhiều sự hỗ trợ, công danh sự nghiệp có tính đột phá, sau đó thì lại vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Đặc biệt, tử vi học có nói, từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), may hết phần thiên hạ, thời gian này tuổi Tý lại có được sự trợ giúp của cát tinh Quốc Ấn - vì sao chủ về đường công danh, tài lộc nên tuổi Tý được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công, túi tiền ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống viên mãn không có gì phải lo lắng.

Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, tiền vào như nước, quý nhân phù trợ, công việc và cuộc sống có nhiều tin vui - Ảnh 3
Từ hôm nay đến cuối tuần (10-16/10), tuổi Tý nhận được nhiều sự hỗ trợ, công danh sự nghiệp có tính đột phá. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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