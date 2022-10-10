Đúng 9 ngày tới (11-19/10), lộc lá chạy theo 3 con giáp này, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp nở rộ, cơ hội đổi đời đang đến gần

Tâm linh - Tử vi 10/10/2022 14:45

Đúng 9 ngày tới (11-19/10), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục nhờ phước lộc Thần Tài ban cho.

Tuổi Tuất

Tử vi đúng 9 ngày tới (11-19/10) dự báo, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Tuất sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ bạn sẽ được thần tài hộ mệnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian tuổi Tuất có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

Đúng 9 ngày tới (11-19/10), lộc lá chạy theo 3 con giáp này, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp nở rộ, cơ hội đổi đời đang đến gần - Ảnh 1
Tử vi đúng 9 ngày tới (11-19/10) dự báo, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ có những chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất giỏi tính toán, đầu óc thông minh. Họ cũng gây dựng được những mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Tử vi dự báo rằng, những điều xui rủi sẽ dần lùi lại phía sau, đúng 9 ngày tới (11-19/10), sự nghiệp của người tuổi Thân có nhiều chuyển biến tích cực. Con giáp này có thể đón nhận những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, kiếm được nhiều thành tự vang dội. Trong quá trình phát triển đó, tuổi Thân cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều.

Ở giai đoạn vượng phát này, tuổi Thân đầu tư gì cũng sinh lời, khi làm việc sẽ được hưởng nhiều hoa hồng... Nhờ đó, số dư tài khoản của tuổi Thân không ngừng tăng lên. Nhìn chung, tuổi Thân không cần phải lo về vấn đề tiền bạc trong 9 ngày tới (11-19/10).

Đúng 9 ngày tới (11-19/10), lộc lá chạy theo 3 con giáp này, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp nở rộ, cơ hội đổi đời đang đến gần - Ảnh 2
Tuổi Thân không cần phải lo về vấn đề tiền bạc trong 9 ngày tới (11-19/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, những người tuổi Sửu luôn được đánh giá cao ở sự điềm tĩnh, chững chạc và rất đáng tin cậy. Không thích khoe mẽ, luôn chứng minh bản thân bằng năng lực, tuổi Sửu là 1 hình mẫu lý tưởng cho những nhà lãnh đạo tài ba, xuất chúng nhưng lại vô cùng khiêm nhường, giản dị.

Trong thời gian vừa qua, nhiều lúc tuổi Sửu phải lao đao vì khó khăn, công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Từ đầu tháng đến nay tuy không còn nhiều thử thách nữa, nhưng kết quả họ thu được cũng chưa đủ ấn tượng.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, chỉ cần bước đến đúng 9 ngày tới (11-19/10), tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàng kim mà họ đã phải chờ đợi trong suốt thời gian qua. Đây được coi là lúc tuổi Sửu sẽ được đền bù cho những nỗ lực hết mình của họ trong thời gian qua, gặt hái nhiều thành tựu trong công việc, thu nhập tăng cao bất ngờ khiến họ cũng phải ngỡ ngàng.

Đúng 9 ngày tới (11-19/10), lộc lá chạy theo 3 con giáp này, quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp nở rộ, cơ hội đổi đời đang đến gần - Ảnh 3
Chỉ cần bước đến đúng 9 ngày tới (11-19/10), tuổi Sửu sẽ bước vào 1 giai đoạn hoàng kim. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (10/10), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, chia tay nghèo khó, xây dựng cơ ngơi hoành tráng nhất vùng

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (10/10), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, chia tay nghèo khó, xây dựng cơ ngơi hoành tráng nhất vùng

Theo tử vi đúng 16h chiều mai (10/10), có 3 con giáp trúng số đổi đời, trở thành đại gia giàu có kếch xù, một bước lên mây.

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