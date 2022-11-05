Trúng số độc đắc cực lớn từ 5/11 đến 9/11: Thần Tài và Phật Bà tề tựu ban phước, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng thăng hoa, giàu sang nứt vách, làm ăn đại lộc

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 18:25

Từ 5/11 tới 9/11, lộc lá tràn vào nhà, những con giáp này càng dễ thăng hoa trong cuộc sống, làm giàu nhanh chóng hơn bao giờ.

Tuổi Mão

Từ 5/11 tới 9/11, người tuổi Mão dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân và đón nhận được những bài học hữu ích.

Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Trúng số độc đắc cực lớn từ 5/11 đến 9/11: Thần Tài và Phật Bà tề tựu ban phước, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng thăng hoa, giàu sang nứt vách, làm ăn đại lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 5/11 đến 9/11, tuổi Mão rất dễ trúng số độc đắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, nhận tiền liên miên đến bất ngờ, vui sướng.

Quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất và là động lực để bạn cố gắng hơn mỗi ngày.

Con số may mắn: 6, 19

Màu sắc may mắn: tím, vàng

Tuổi Tý

Từ 5/11 tới 9/11, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng. Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Trúng số độc đắc cực lớn từ 5/11 đến 9/11: Thần Tài và Phật Bà tề tựu ban phước, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng thăng hoa, giàu sang nứt vách, làm ăn đại lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Con số may mắn: 5, 36

Màu sắc may mắn: xanh lam, đỏ

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp từ 5/11 tới 9/11. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Trúng số độc đắc cực lớn từ 5/11 đến 9/11: Thần Tài và Phật Bà tề tựu ban phước, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng thăng hoa, giàu sang nứt vách, làm ăn đại lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Từ 5/11 tới 9/11, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Con số may mắn: 8, 15

Màu sắc may mắn: cam, hồng

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát

Chờ qua tuần mới (7/11 -13/11), 3 con giáp đổi vận khởi sắc, tài lộc ùn ùn kéo đến, may mắn bủa vây, hạnh phúc ngập tràn, tiền của tăng vọt, làm ăn đại phát

Bước qua tuần mới, những con giáp này sẽ đón nhận rất nhiều niềm vui, tiền tài, của cải cũng có nhiều dấu hiệu tích cực hơn hẳn.

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