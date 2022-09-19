Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (20/9 - 4/10), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, "vàng ròng" chất đầy nhà, đặt 1 chân vào giới thượng lưu, sánh ngang hàng với đại gia

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 21:30

15 ngày tới là thời gian cực kì thịnh vượng đối với 3 con giáp sau. Từ đây tiền tiêu không hết, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn sống lạc quan, yêu đời, luôn không ngừng nỗ lực cố gắng để bảo vệ cuộc sống của mình, cũng như sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm cơ hội tốt xây dựng mọi thứ viên mãn đủ đầy.

Người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận nhưng do vận may chưa mỉm cười nên họ không thể viên mãn. Nhờ có ý chí phấn đấu, luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực nên tuổi Thìn có thể vượt qua thử thách chông gai.

Tử vi học có nói, thời gian trước tuổi Thìn đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí là mất mát hy sinh nhưng hãy tin rằng, không ai giàu 3 họ, chẳng ai khó 3 đời, vì vậy 15 ngày tới đây, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có chuyển biến bất ngờ.

Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tuổi Thìn còn có cơ hội làm giàu, xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định, hoàn thành ước mơ bao lâu nay mà mình ấp ủ.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (20/9 - 4/10), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, 'vàng ròng' chất đầy nhà, đặt 1 chân vào giới thượng lưu, sánh ngang hàng với đại gia - Ảnh 1
Cụ thể từ giai đoạn này trở đi, họ sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có ý chí kiên định và tinh thần làm việc hăng say, không sợ khó khăn vất vả. Đây cũng là lý do giúp họ ngày một tiến xa hơn trong công việc, giúp họ gia tăng thu nhập cho bản thân. Theo tử vi học, người tuổi Dậu rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là vào 15 ngày tới đây, nhờ được cất nhắc và hỗ trợ kịp thời, họ sẽ dễ được thăng chức, tăng lương nên tài vận dồi dào, hầu bao rủng rỉnh.

Không chỉ có vậy, các mối quan hệ xã hội của người tuổi Dậu cũng rất tốt. Cho dù người tuổi Dậu có chút cố chấp và cứng nhắc song họ vẫn có cơ hội gặp được những đối tác xuất chúng. Bạn bè hoặc các đối tác lâu năm sẽ không rủ mà tới, trao cho họ nhiều cơ hội làm ăn, giúp thu nhập tăng lên trông thấy.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 15 ngày tới (20/9 - 4/10), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, tay cầm tiền tỷ, 'vàng ròng' chất đầy nhà, đặt 1 chân vào giới thượng lưu, sánh ngang hàng với đại gia - Ảnh 2
Theo tử vi học, người tuổi Dậu rất vượng vận quý nhân, đặc biệt là vào 15 ngày tới đây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

15 ngày tới là một trong những ngày quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Hợi, bởi họ đứng trước những cơ hội "có một không hai" để xoay chuyển cuộc sống theo hướng tích cực. Đây hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi bất ngờ, người tuổi Hợi sẽ càng vượng vận. Họ sẽ có thêm những người bạn mới và từ đây sẽ xuất hiện những thời điểm "đột phá".

Tử vi học có nói, người tuổi Hợi có nhiều sao tốt chiếu mệnh, nhờ đó họ rất may mắn, công việc và sự nghiệp có những thăng tiến rõ nét. Có thể nói, tuổi Hợi là một trong số những con giáp có đường tài lộc rộng mở nhất.

Tuy nhiên, những người tuổi Hợi cũng rằng nên thận trọng trước lời ăn tiếng nói kẻo gặp chuyện thị phi từ những kẻ tiểu nhân.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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