Sửu sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Tuổi Sửu sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được. Sự may mắn đến với tuổi Sửu sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Sửu mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Trời sinh những tuổi Sửu sống tình cảm, hiền lành, trung thực, họ biết sống vì người khác và không ngại đối mặt với trắc trở, tìm kiếm cơ hội đưa cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Sửu không quá mong chờ vào điều gì, họ sống tử tế và luôn tin rằng người chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng. Theo tử vi , đúng 2 ngày 12 - 13/11, người tuổi Sửu vượng vận, tài lộc về nhiều vô kể.

Tuổi Ngọ đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng. Cuộc sống của người tuổi Ngọ từ lúc sinh ra đã khá nhàn hạ. Nhìn vào họ, ta luôn thấy được sự bình yên, thong dong. Người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn vì mùa đông là mùa khan hiếm thức ăn. Song những chú Ngựa chớ lo lắng vì quý nhân sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ con giáp này.

Vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Sửu, mọi chuyện đen đủi đều được hóa giải hết nên cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập dồi dào, chuyện tình cảm lại vô cùng hạnh phúc. Thời gian tới chính là thời điểm “tam hỷ lâm môn’ của con giáp này.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đúng 2 ngày 12 - 13/11, mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm. Chính vì vậy, tuổi Ngọ đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần. Nên không có gì khó hiểu nếu những thời gian tới đây, tuổi Ngọ trở thành một vị đại gia thực thụ.

Tuổi Ngọ hoàn toàn có thể một tay làm nên cơ đồ cho riêng mình. Chính vì vậy, trong thời gian này tuổi Ngọ nên tận dụng thời cơ triệt để. Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Ngựa sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Ngựa sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất hiền lành, lương thiện, luôn nỗ lực hết sức mình vì công việc. Những gì con giáp này đặt ra, Tuất sẽ luôn dốc lòng hết sức để đạt được. Tuy nhiên, con đường tới thành công của con giáp này cũng không dễ dàng gì, cũng phải trải qua qua bao khó khăn, trắc trở đủ đường, thế nhưng sau những ngày khổ tận cam lại Tuất sẽ thu được trái ngọt cho mình.

Đúng 2 ngày 12 - 13/11, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Tuất sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn. Có thể nói, đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống. Người tuổi Tuất cũng có cơ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.

Người tuổi Tuất sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Tuất cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.