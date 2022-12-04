Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (5/12/2022), 3 con giáp có tâm ắt tiền tài bùng nổ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc lộc tràn trề

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 23:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây có tâm ắt tiền tài bùng nổ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc lộc tràn trề vào đúng 12 giờ ngày 5/12/2022.

Tuổi Dần

Quý nhân nâng đỡ, người tuổi Dần sẽ được tạo cơ hội phát huy năng lực khi đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính ứng dụng cao, thể hiện khả năng sáng tạo vô biên nhưng rất phù hợp với thực tế của mình. Tinh thần trách nhiệm cao cũng là điều mà bản mệnh được đánh giá tốt vào đúng 12 giờ ngày 5/12/2022.

Về vận trình tình cảm, con giáp may mắn này đã yên bề gia thất cũng sẽ tận hưởng một ngày hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Chính gia đình đã tạo thêm sức mạnh và động lực để người tuổi Tỵ cố gắng phấn đấu mỗi ngày.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (5/12/2022), 3 con giáp có tâm ắt tiền tài bùng nổ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc lộc tràn trề - Ảnh 1
Quý nhân nâng đỡ, người tuổi Dần sẽ được tạo cơ hội phát huy năng lực khi đưa ra những ý tưởng đóng góp có tính ứng dụng cao, thể hiện khả năng sáng tạo vô biên nhưng rất phù hợp với thực tế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ ghi điểm nhờ sự khôn khéo trong các mối quan hệ trong thời điểm tới. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn làm lợi cho bản thân mình, nhờ thế mà có cách ứng xử cho phù hợp, không làm mất lòng ai nhưng cũng không để ai lợi dụng.

Bên cạnh đó, nhân duyên hài hòa giúp con giáp này có thể xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Bạn có thể làm quen với những người tài giỏi mà bạn vốn ngưỡng mộ từ lâu trong công việc hoặc những đối tác làm ăn tiềm năng, hứa hẹn đem về lợi nhuận khả quan.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (5/12/2022), 3 con giáp có tâm ắt tiền tài bùng nổ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc lộc tràn trề - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ ghi điểm nhờ sự khôn khéo trong các mối quan hệ trong thời điểm tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nhờ chính khả năng và sức lực của mình, sự linh hoạt trong ứng biến nên con giáp này gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên, được tin tưởng vào giao cho nhiều nhiệm vụ có tính chất quan trọng, đòi hỏi bản mệnh cần phải hết sức tập trung và phát huy tối đa thế mạnh của mình mới có thể đạt được thành quả tốt đẹp.

Vận đào hoa của người độc thân vượng, nhân duyên phơi phới, bạn đi đâu cũng có người để ý, yêu quý. Cơ hội để tìm được ý trung nhân không còn xa nữa, chỉ cần lắng nghe trái tim mình rung động trước ai mà thôi.

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (5/12/2022), 3 con giáp có tâm ắt tiền tài bùng nổ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', phúc lộc tràn trề - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ nhờ chính khả năng và sức lực của mình, sự linh hoạt trong ứng biến nên con giáp này gây ấn tượng sâu sắc với cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề sau ngày 5/12/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 5 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà