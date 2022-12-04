Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 09:15

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề sau ngày 5/12/2022.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ công việc gì sau ngày 5/12. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, ngay khi mọi người đều muốn chối từ. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng. 

Ngoài ra, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp may mắn này được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa, bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, không che giấu bất cứ điều gì.

Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 1
Người tuổi Mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào bất cứ công việc gì sau ngày 5/12 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Quan Thế Âm hỗ trợ nên tài chính của người tuổi Dậu hứa hẹn có nhiều khởi sắc vào cuối ngày 7/8/2022. Công việc tuy vất vả nhưng bù lại thì giúp cho bản mệnh có được thu nhập ổn định và không còn phải cân đong đo đếm từng đồng như trước nữa.

Bên cạnh đó, Hỏa sinh Thổ cho thấy nửa kia của bạn luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, bạn nên tâm sự với người ấy chứ đừng giấu trong lòng, bởi cho dù người ấy không thể giúp đỡ bạn thì bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 2
Quan Thế Âm hỗ trợ nên tài chính của người tuổi Dậu hứa hẹn có nhiều khởi sắc vào cuối ngày 7/8/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau ngày mai, người tuổi Thân sẽ làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say. Mọi nhiệm vụ được giao trong ngày đều hoàn thành sớm hơn dự định cho nên được cấp trên đánh giá khá tích cực. Đây cũng là ngày vận trình tài lộc khá vượng sắc, tiền bạc ào ào về túi, chuyện kinh doanh làm ăn phát tài phát lộc. Tuy nhiên, bạn cũng nên có kế hoạch quản lý chi tiêu phù hợp để giữ được tiền dài lâu, tránh để xảy ra tình trạng kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều.

Trên phương diện tình cảm, đây là ngày hạnh phúc của người tuổi Thân. Người đang độc thân không ngại các cuộc hẹn hò, bản mệnh có cảm giác tình mình đẹp như nắng mai vậy. Những ai từng thất bại trong chuyện tình cảm thì nay đã tìm thấy ánh sáng và niềm tin mới.

Sau ngày mai (5/12/2022), qua cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề - Ảnh 3
Sau ngày mai, người tuổi Thân sẽ làm việc với tinh thần hào hứng và hăng say - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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