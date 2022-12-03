Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng số độc đắc, bội thu tiền bạc, ngồi không cũng giàu 'nứt vách đổ tường' vào ngày 4/12.

Tuổi Sửu Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Sửu trên con đường tài lộc trong thời gian tới. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương vì những cố gắng không mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những gì bạn bỏ ra đã được trả giá xứng đáng, hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên tươi sáng, vui vẻ. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có cơ hội về chung một nhà trong thời gian tới do có sự tác động của quý nhân tương hội.

Chính Tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Sửu trên con đường tài lộc trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thuận lợi, hanh thông đủ đường trong ngày 4/12. Vận trình tài lộc vượng phát. Nguồn thu nhập ổn định cùng với sự trợ mệnh của Chính Tài giúp tuổi này có được cuộc sống thoải mái, sung túc. Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm, Kim sinh Thủy cho thấy bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi ở nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt. Người nhà chính là động lực để bạn tiến lên.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ thuận lợi, hanh thông đủ đường trong ngày 4/12 - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển tốt đẹp, Chính Quan cho thấy những ai làm công việc bàn giấy trong sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu bản mệnh biết chớp được cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình. Con giáp này sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá cao. Về phương diện tài lộc của con giáp này, đây cũng là thời điểm khá thích hợp để bản mệnh làm kinh tế đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh Con giáp này sẽ có cơ hội tiếp xúc với một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài để đôi bên cùng có lợi. Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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