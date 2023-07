Tuổi Sửu

Đúng 12 giờ ngày 14/7/2022, người tuổi Sửu may mắn có Thiên Tài ở bên trợ mệnh nên vận trình tài lộc hanh thông phơi phới, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Những khoản tiền bất ngờ này có thể đến từ khoản lương thưởng của nghề tay trái, cũng có thể là tiền trúng thưởng, trúng số do may mắn mà ra.

Người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia ưng ý. Do đó, con giáp may mắn này đừng ngần ngại tham gia các buổi gặp gỡ trò chuyện, nơi bạn có thể thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, đối phương sẽ bị thu hút bởi nét quyến rũ đặc biệt của bạn đó.