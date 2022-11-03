Tử vi 12 con giáp dự đoán rằng, bước vào 16h30p ngày 4/11/2022, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, với danh và tài, sức khỏe như ý.
- Giờ vàng đã điểm đúng 12 giờ trưa mai (3/11 dương lịch): 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc hàng trăm tỷ, may mắn hơn người, tha hồ hưởng vinh hoa, phú quý
- Đúng 12 giờ trưa mai (3/11/2022), những con giáp sau có tiền chất thành núi, sự nghiệp thăng hoa, tài khoản nhân đôi, phú quý giàu sang
Tuổi Tý
Các chuyên gia phong thủy nói rằng, bước vào 16h30p ngày 4/11/2022 cuộc sống tuổi Tý sẽ có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ. Thời gian tới, con giáp này, cũng là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công, vận may bản mệnh lội ngược dòng, quý nhân tề tựu bên cạnh giúp đỡ, tạo điều kiện để người tuổi này thăng hoa.
Thời gian tới, nếu những người tuổi Tý nắm bắt được cơ hội này, thì sẽ trở thành những người giàu có, tiền bạc dư dả, muốn đầu tư thì đầu tư, muốn tận hưởng thì cũng không thành vấn đề. Vận may của người cầm tinh con Chuột sẽ luôn hanh thông, mặc dù cuộc sống có chút bộn bề lo toan, bản mệnh vẫn sẽ vượt qua mọi thứ.
Tuy nhiên, cung Quan Lộc của con giáp tuổi Tý cho thấy, vận mệnh của người tuổi này sẽ có nhiều biến động, mọi thứ có thể khó khăn vào một giai đoạn nhất định, nhưng sau đó thì thăng hoa vượt trội, làm tiền đề để như ý vẹn toàn. Bên cạnh đó, thời gian này sẽ là thời điểm tốt nhất để tuổi Tý phát huy thế mạnh, cuộc sống tương lai ngày càng thành công.
Tuổi Tuất
Theo tử vi khoa học, đa số người tuổi Tuất có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Con giáp này thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.
Bước vào 16h30p ngày 4/11/2022, tài vận của tuổi Tuất được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng. Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà con giáp này. Thời gian tới, bản mệnh có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Con giáp này có năng lực xuất sắc lại có chí tiến thủ nên đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng là kiểu người quang minh lỗi lạc, không dùng thủ đoạn xấu để đạt thành công.
Thời gian trước, do gặp sao xấu nên vận thế của tuổi Ngọ không quá tốt đẹp. Công việc, thu nhập của con giáp này dường như dậm chân tại chỗ, không có bước đột phá. Tuy nhiên, bước vào 16h30p ngày 4/11/2022, tuổi Ngọ có thể bước vào giai đoạn gặp thời đổi vận. Cát tinh phù trợ, cát vận kéo đến liên tục, con giáp này càng ngày càng gặt hái được nhiều tài lộc, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, tiền tích lũy cũng ngày một dày. Công việc của bản mệnh cũng có bước tiến khiến những người xung quanh nể phục, ngưỡng mộ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.