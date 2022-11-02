Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 16:15

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 tuổi chính thức hết khổ, dễ phát tài vì được hưởng nhiều phúc khí trời ban.

Tuổi Thìn

Theo tử vi khoa học, con giáp tuổi Thìn là người có tính cách hướng ngoại, cứng cỏi. Bản mệnh vốn hòa đồng, thân thiện nên được mọi người xung quanh yêu quý. Con giáp này có chí tiến thủ, không ngừng học hỏi, nỗ lực vươn lên tìm kiếm cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh - Ảnh 1
Người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có khả năng thích nghi tốt với sự thay đổi của hoàn cảnh sống mà không hề kêu ca, than vãn. Đôi khi, người tuổi này âm thầm chịu đựng nỗi buồn, áp lực mà không nói với ai. Người tuổi này cũng sở hữu những phẩm chất hơn người. Bản mệnh có thể tự vượt qua khó khăn, xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục.

Tử vi dự báo rằng, từ ngày mai (26/8), người tuổi Thìn làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Trong khi đó, người làm kinh doanh gặp được đối tác tốt, nhân viên tâm huyết nên dự báo tình hình làm ăn ngày càng phát đạt, thu về bộn tiền.

Tuổi Tuất

Theo tử vi khoa học, đa số người tuổi Tuất có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Con giáp này thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh - Ảnh 2
Thời gian tới, bản mệnh có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Trước Tết 2023, tài vận của tuổi Tuất được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.

Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà con giáp này. Thời gian tới, bản mệnh có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn.

Tuổi Tý

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này.

Trúng số độc đắc 2 lần liên tiếp trong 3 ngày tới (3, 4, 5/11), 3 con giáp đổi vận phát tài, gặp số may mắn, làm một hưởng mười, túi lúc nào cũng có vàng rủng rỉnh - Ảnh 3
Người tuổi Tý bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc, khi con giáp này liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới - Ảnh minh họa: Internet

 

 

 

Theo tử vi, qua đêm nay (25/8), người tuổi Tý bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc, khi con giáp này liều lĩnh hơn thử sức ở lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần với lĩnh vực bản mệnh hiểu biết hơn mọi người, hãy tận dụng lợi thế của bản thân trong thời gian này.

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Tý cũng vô cùng thăng tiến, đồng thời với sự giúp đỡ của quý nhân nên công việc của con giáp này đều được nhanh chóng giải quyết ổn thỏa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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