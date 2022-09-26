Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 17:38

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10), có 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng viên mãn.

Tuổi Tý

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10) Chính Tài ghé thăm mang tới tin vui về tiền bạc cho con giáp tuổi Tý, có thể là tiền lương từ khoản làm việc thêm của bản mệnh hoặc nhận được tiền hỗ trợ, tiền trả nợ từ ai đó. Dù sao, số tiền này tuy không nhiều nhưng đủ làm cho những ngày này của bạn thêm vui vẻ, thoải mái.

Thủy khí vượng cho thấy tình hình sức khỏe của tuổi Tý không được đảm bảo. Thời tiết nắng nóng là lúc bạn nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn là cố làm việc nhiều hơn. Nên cố gắng làm việc tập trung để hoàn thành sớm công việc, có nhiều thời gian nghỉ hơn nữa.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10) người tuổi Mão được Chính Ấn nâng đỡ, đây là điềm báo thăng tiến trong công việc của con giáp này. Bản mệnh biết được thế mạnh của mình, đồng thời cũng có nhiều cống hiến và nỗ lực để hoàn thành công việc, nhờ thế mà gặt hái được rất nhiều thành công.

Có thể thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều thử thách, song nếu có thể vượt qua thì những điều tốt đẹp nhất đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đừng quên những thách thức đó cũng là phép thử để bạn nhìn rõ xem mình đang đứng ở đâu và có gì trong tay.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn thông minh, hoạt bát, học rộng hiểu nhiều nên dễ dàng thành công ở nhiều lĩnh vực. Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10), không khó khăn nào có thể ngăn cản bước tiến của họ.

Con giáp này nhận được phúc khí trời ban, mở ra một thời kỳ mới với những thành công rực rỡ hơn trên con đường sự nghiệp.

Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Tuất nghĩ đến việc hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới.

Trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp trong 7 ngày tới, từ (27/9 - 3/10): 3 con giáp được quý nhân phù trợ, tài lộc ập tới bất ngờ, tiền tiêu xả láng, vận trình làm ăn vô cùng thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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