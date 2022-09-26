Top 3 con giáp trong 5 ngày tới, gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc trời cho, quơ tay vơ hết 'vận may' trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 16:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới (27/9 - 1/10) ấm no nhận tiền vàng trời cho, vận tài lộc ngày càng vượng phát, sự nghiệp hanh thông, thăng tiến ầm ầm.

Tuổi Sửu

Đứng đầu trong danh sách này chính là người tuổi Sửu, nhờ Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu, vận trình hanh thông và gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Sửu là con giáp chất phác, hiền lành,  không ngại thử thách, gian lao, tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới (27/9 - 1/10), dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, đây sẽ là cơ hội “ngàn năm có một” để Trâu có thể xoay mình “đổi vận”.

Thần Tài ghé cửa khiến chính Sửu cũng tự cảm thấy ngạc nhiên với sự may mắn này. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Đường tình duyên của họ trong thời gian này cũng rất tốt đẹp, người độc thân có thể gặp được bạn đời của mình thông qua bạn bè giới thiệu hay những buổi giao lưu, gặp gỡ đông người.

Top 3 con giáp trong 5 ngày tới, gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc trời cho, quơ tay vơ hết 'vận may' trong thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới (27/9 - 1/10) Chính Quan nâng bước, người tuổi Thìn có cơ hội được thăng chức, tăng lương trong 5 ngày này. Có thể cấp trên đã nhận ra được tài năng và cống hiến từ trước đến nay của bạn nên sẽ cho bạn một cơ hội được thể hiện bản thân rõ ràng hơn.

Người tham gia thi cử, tuyển chọn cũng gặp được nhiều may mắn. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của mình và gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Người đang tìm việc làm có thể tìm được một vị trí thích hợp với khả năng và yêu cầu.

Top 3 con giáp trong 5 ngày tới, gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc trời cho, quơ tay vơ hết 'vận may' trong thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 5 ngày tới (27/9 - 1/10) may mắn liên tục đến với người tuổi Dậu khi được Tam Hợp nâng đỡ. Con giáp này được quý nhân che chở, đường tình duyên khởi sắc, đào hoa nở rộ, người có duyên có phận rồi cũng sẽ về lại bên nhau sau bao trắc trở chia cách.

Chẳng những vậy, tinh thần làm việc của con giáp này trong 5 ngày cũng phơi phới, làm việc hăng say, đầy nhiệt huyết, không thấy chán nản hay mệt mỏi nhờ sự ủng hộ của Tỷ Kiên. Một phần vì bạn đã tìm ra định hướng rõ ràng cho công việc, phần khác vì được cấp trên tạo điều kiện hết mình, cảm giác làm gì cũng thuận.

Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp được cải thiện đáng kể, có người từ thế đối đầu đã chuyển sang nghị hòa. Điều này sẽ đóng góp đáng kể trong việc thăng tiến cũng như phát triển sự nghiệp của con giáp này.

Top 3 con giáp trong 5 ngày tới, gánh vàng còng lưng, mỏi tay đếm tiền, ấm no nhận lộc trời cho, quơ tay vơ hết 'vận may' trong thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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