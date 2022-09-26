Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10): TOP những con giáp vượng phát bất ngờ, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 14:05

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10) có 3 con giáp sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, tài lộc, sớm ngày trở thành đại gia.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10) Chính Quan soi đường nên người tuổi Tý đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng tìm được mục tiêu cho bản thân. Lúc này, bạn chỉ muốn hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, dù người khác có nói ra nói vào đi chăng nữa.

Kế hoạch tiến triển đúng như dự kiến, những chú Chuột thuận lợi vượt qua những khó khăn, trở ngại trước đó và giải quyết được những vấn đề phát sinh bất ngờ. Cấp trên có thể sẽ trao cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của mình, hãy cố gắng làm tốt nhất có thể.

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10): TOP những con giáp vượng phát bất ngờ, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10) Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp tuổi Thìn có một tuần mới tuyệt vời cho những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào cho đời sống tình cảm. Hãy đón đợi một làn sóng mới của những điều lãng mạn, thú vị mà ai đó dành cho bạn nhé. Hãy dẹp bỏ những nghi ngờ để tận hưởng những niềm vui mà bạn đang có một cách trọn vẹn nhất.

Thiên Quan dự báo cho người tuổi Thìn biết rằng, nếu bạn cảm thấy một ý tưởng nào đó không còn thích hợp để có thể triển khai thì đừng "cố đấm ăn xôi" để làm gì. Bạn có quyền chọn lựa cho mình một hướng đi khác thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại, thay vì gò ép chính bạn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình sức khỏe. Có thể thấy, nhờ chế độ ăn uống phù hợp, có kiểm soát và khoa học hơn nên bạn cảm nhận rõ những thay đổi tích cực trên cơ thể của mình.

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10): TOP những con giáp vượng phát bất ngờ, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10) chính là thời điểm tốt nhất để Dậu đổi đời. Vào những ngày này, bạn được cấp trên coi trọng, giao cho nhiều dự án quan trọng, hãy nắm bắt thời cơ, hoàn thành thật tốt công việc được cấp trên giao phó thì chắc chắn bạn sẽ được hưởng thành quả đáng mơ ước.

Nếu bạn có dự định nào lớn thì hãy thực hiện nó ngay trong tuần này, vì trong thời gian này bạn được ơn trên phù hộ, đụng đâu trúng mảnh tới đó. Những ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Bạn sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng đó. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt nhé.

Bạn đừng nên lao đầu vào công việc mà quên ⅿất việc chăm sóc bản thân. Cần ăn uống khoa học, nghỉ ngơi đầy đủ để tránh những bệnh vặt nhé.

Tử vi tuần mới dự báo (26/9 - 2/10): TOP những con giáp vượng phát bất ngờ, vận mệnh thăng hoa, thăng quan phát tài, Tài - Lộc - Danh không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 4 ngày cuối tháng (27, 28 , 29, 30/9),bất ngờ nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc

Chúc mừng 3 con giáp hưởng trọn lộc trời trong 4 ngày cuối tháng (27, 28 , 29, 30/9),bất ngờ nhận tài lộc liền tay, nay mai bùng phát tài, vài ngày lại trúng số độc đắc

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 4 ngày cuối tháng (27, 28 , 29, 30/9), 3 con giáp may mắn có vận trình thăng hoa, tài vận bừng sáng, tiền bạc đầy két, ăn sung mặc sướng từ nay đến cuối đời.

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