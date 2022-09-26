Đúng 16h30 chiều nay 26/9/2022, tử vi dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 12:42

Từ chiều nay 16h30 trở đi, có 3 con giáp may mắn thu hút nhiều tài lộc về mình trong chiều hôm nay. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, đạt được những thành quả đáng tự hào, được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, chiều nay 16h30 trở đi tuổi Tý được Chính Tài nâng đỡ nên đón nhận rất nhiều vận may và cơ hội kiếm tiền. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Người làm kinh doanh liên tục buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy vô cùng. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo, khách hàng tin tưởng nhờ uy tín sẵn có nên bản mệnh không cần phải quá vất vả vẫn thu được nguồn lợi dồi dào.

Đúng 16h30 chiều nay 26/9/2022, tử vi dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiều nay 16h30 trở đi, quý nhân Tam Hội sẽ mang đến không ít tin vui cho người tuổi Sửu trong chiều này. Công việc khởi sắc, chuyện hợp tác mang lại khá nhiều lợi ích cho con giáp này. Bạn nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm của mọi người và mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai.

Thêm sự góp mặt của Thực Thần nữa thì đây quả là ngày may mắn với bạn rồi. Cát thần chủ về tài lộc này sẽ mang tin vui tiền bạc đến cho bạn. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh hay nghề tự do, những khoản tiền không hề nhỏ cứ liên tiếp chảy về túi bạn.

Bạn sẽ có một ngày trọn vẹn hơn nếu chuyện tình cảm không gặp trục trặc ngay lúc này. Bất đồng quan điểm khiến bạn và người ấy khó tìm được tiếng nói chung, từ đó mà nổ ra một cuộc chiến tranh ngầm giữa hai người. Nếu không sớm hóa giải, những vết rạn nứt do nó đem lại khó có thể xóa mờ.

Đúng 16h30 chiều nay 26/9/2022, tử vi dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình tài lộc của người tuổi Hợi càng về cuối buổi, càng rộng mở. Từ 16h30  trở đi, con giáp này có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ai làm ăn, buôn bán thì phát tài to, “trúng mánh” lớn. Người làm công ăn lương được lộc từ chính những ý tưởng sáng tạo trong công việc. Trong thời điểm này đến cuối năm, người tuổi Hợi gặt hái được nhiều lợi ích về mặt tài chính.

Không chỉ lộc lá hanh thông, con giáp này còn có quý nhân giúp đỡ. Dù làm văn phòng, công sở hay kinh doanh, người tuổi Hợi đều gặp may mắn. Vượng khí ở đường quan lộ của người tuổi này cũng tăng vụt.

Trong thời gian tới, Hợi viên mãn về cả sự nghiệp lẫn kim tiền. Tình duyên dịp cuối năm của Hợi cũng đỏ như son. Người độc thân tìm được nhân duyên như ý, hỷ sự sẽ tới với các cặp đôi.

Đúng 16h30 chiều nay 26/9/2022, tử vi dự đoán: 3 con giáp tiền đổ về nặng trĩu túi, tài chính nhảy số không ngừng, cuộc sống giàu sang phú quý ai cũng phải ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi ngày mai 25/9/2022: Đúng 8h30p, những con giáp may mắn dưới đây sẽ hặt hái nhiều niềm vui tài lộc, Thần tài yêu mến nên rất giàu sang, phú quý

Tử vi ngày mai 25/9/2022: Đúng 8h30p, những con giáp may mắn dưới đây sẽ hặt hái nhiều niềm vui tài lộc, Thần tài yêu mến nên rất giàu sang, phú quý

Tử vi ngày mai 25/9/2022 dự đoán, từ 8h30 sáng trở đi, 3 con giáp dưới đây sẽ hặt hái nhiều niềm vui tài lộc, tài vận hanh thông, gặp nhiều may mắn, tiền bạc từ trên trời rơi xuống.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch