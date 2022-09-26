Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 14:51

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tháng 10 tới này, Thiên Tài nhập cục mang tới vận may về đường tài lộc cho người tuổi Tý, chủ yếu là nguồn thu từ việc tay trái hoặc làm thêm.

Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ bên ngoài, túc tắc đủ chi tiêu mua sắm. Người làm kinh doanh thì mở rộng quy mô buôn bán, tìm được đối tác đáng tin cậy cho mình. Tài lộc tăng lên đồng nghĩa với thời gian thu hẹp lại, bận rộn hơn nhưng bạn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, tháng 10 tới này, nhờ có Thiên Tài nên con giáp tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi, hỗ trợ cho những ai đang đầu tư trong tháng này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải cân nhắc, ưu tiên những gì mang lại lợi nhuận dài hạn bạn nhé.

Hỏa - Thủy xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên nhớ rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Nếu bạn cố tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc thì tức là bạn đang thua đấy, chỉ có những người biết im lặng đúng lúc mới thực sự là người khôn ngoan.

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi vô cùng giỏi giang, làm gì cũng thành công. Tử vi 12 con giáp cho thấy, tháng 10 tới này, Hợi gặt hái được nhiều thành tựu lớn, thu nhập có thể lên tới 9 con số, thở thôi cũng ra tiền. Những xích mích, mẫu thuẫn, bất hòa đều được hóa giải.

Đây là thời điểm vàng giúp bạn tăng thêm thu nhập, hãy cố gắng tận dụng nhé. Đồng thời, nên mở lòng hơn sẽ giúp cho bạn tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình.

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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