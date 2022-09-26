Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, phất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 15:50

Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, p hất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm

Tuổi Dần

Tử vi tháng 10 cho biết tuổi Dần gặp Tam Hợp cục nên công việc thuận lợi, được quý nhân trợ giúp, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Thực Thần che chở, con giáp này hành xử khéo léo, khiêm nhường, đối đãi hòa đồng với mọi người. Song có một điểm bạn cần chú ý là những thời khắc quyết định phải có sự dứt khoát và mạnh mẽ cần thiết để tỏ rõ quan điểm, không nên quá nhường nhịn mà bị cấp trên đánh giá là hiền lành nhu nhược. Tiến lùi đúng lúc, cư xử hợp lý sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra. 

Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, phất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn đã mang vận số khác người. Thường họ sinh ra trong cực khổ nhưng lại luôn nỗ lực không ngừng để có cuộc sống ấm no. Chỉ cần có mục tiêu, thì Thìn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ bản lĩnh và nhạy nhẹn trong kinh doanh, Thìn sớm khẳng định được bản thân trên con đường sự nghiệp.

Phú quý giàu sang tự khắc tìm đến. Đặc biệt, trong tháng 10 gần tới này, con giáp này sẽ được hưởng lộc trời cho. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời cho Thìn.

Thiên Tài mang đến cho người tuổi Thìn những tin vui về đường tài lộc khởi sắc sẽ giúp cho những bạn đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay.

Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn.

Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, phất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi tháng 10 cho biết người tuổi Mùi trong tháng này đang có lộc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn. Chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ, mang về cho con giáp này khoản thu rủng rỉnh trong tay.

Bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình đã đề ra, đừng để những lời nói của người ngoài tác động mà khiến mình chùn bước. Lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân.

Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, phất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi

Tử vi tháng 10 báo tin vui lớn: 3 con giáp dưới đây sẽ được thần may mắn gọi tên, vận trình mọi việc suôn sẻ, làm đâu trúng đó, ngửa tay hứng tiền như chơi

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân