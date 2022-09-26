Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, phất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm

Tháng 10/2022: 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, p hất lên đổi đời như chơi, gánh bạc tỷ đầy nhà, cuộc sống lên hương thành đại gia nứt xóm

Tuổi Dần Tử vi tháng 10 cho biết tuổi Dần gặp Tam Hợp cục nên công việc thuận lợi, được quý nhân trợ giúp, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai. Thực Thần che chở, con giáp này hành xử khéo léo, khiêm nhường, đối đãi hòa đồng với mọi người. Song có một điểm bạn cần chú ý là những thời khắc quyết định phải có sự dứt khoát và mạnh mẽ cần thiết để tỏ rõ quan điểm, không nên quá nhường nhịn mà bị cấp trên đánh giá là hiền lành nhu nhược. Tiến lùi đúng lúc, cư xử hợp lý sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trời sinh tuổi Thìn đã mang vận số khác người. Thường họ sinh ra trong cực khổ nhưng lại luôn nỗ lực không ngừng để có cuộc sống ấm no. Chỉ cần có mục tiêu, thì Thìn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhờ bản lĩnh và nhạy nhẹn trong kinh doanh, Thìn sớm khẳng định được bản thân trên con đường sự nghiệp. Phú quý giàu sang tự khắc tìm đến. Đặc biệt, trong tháng 10 gần tới này, con giáp này sẽ được hưởng lộc trời cho. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần trời cho Thìn.

Thiên Tài mang đến cho người tuổi Thìn những tin vui về đường tài lộc khởi sắc sẽ giúp cho những bạn đón nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay. Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Tử vi tháng 10 cho biết người tuổi Mùi trong tháng này đang có lộc làm ăn rất rộng mở. Nếu là người theo đường làm ăn buôn bán thì sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, may mắn. Chuyện hợp tác làm ăn của bản mệnh gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ, mang về cho con giáp này khoản thu rủng rỉnh trong tay. Bạn nên mạnh dạn tiến hành những kế hoạch mình đã đề ra, đừng để những lời nói của người ngoài tác động mà khiến mình chùn bước. Lắng nghe ý kiến của người khác không có nghĩa là làm theo hoàn toàn mà cần phải chọn lọc có cơ sở phù hợp với hướng đi của bản thân. Ảnh minh họa: Internet Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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