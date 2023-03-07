Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao

Tâm linh - Tử vi 07/03/2023 07:32

Tử vi có nói, từ ngày 8/3 đến 24/3, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, sung sướng không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Mão nhẹ nhàng, khéo léo trong cách đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sự nhiệt huyết, hết lòng vì công việc cũng là điều mang Mão đến thành công trong thời gian tới. 

Tử vi 12 con giáp cho thấy, từ ngày 8/3 đến 24/3 là thời điểm đại cát với người tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp nở rộ lên hương không ai sánh bằng. Sau quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đây là thời khắc con giáp thu hái “quả ngọt”. Công việc thăng tiến, con giáp kiếm tiền nhiều không kể hết. Ngoài ra, trong thời gian này, tuổi Mão được quý nhân phù trợ nên gặp dữ hóa lành, không cần phải quá bôn ba vất vả.

Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Mùi luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Mùi đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Dự đoán, vận tài lộc của con giáp may mắn này có những chuyển mình đáng kể trong thời gian từ ngày 8/3 đến 24/3. Người tuổi Mùi có công việc thuận lợi từ đó gia tăng thu nhập đáng kể. Thêm vào đó, con giáp còn kiếm được một khoản kha khá nhờ vào các phi vụ đầu tư tay trái. Nếu đang có ý định phát triển hay tiến hành một điều gì đó mới, con giáp nên lên kế hoạch kỹ càng. Thời vận đang lên, Mùi làm gì cũng sinh lời.

Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Ngọ tuy không có điểm xuất phát tốt nhưng bù lại con giáp có sự kiên định và ý chí vượt khó vô cùng mạnh mẽ. Đến giai đoạn nhất định, khi đã đi qua mọi cơ cực, Ngọ sẽ có cuộc sống viên mãn.

Tử vi cho thấy, tuổi Ngọ gặp khá nhiều may mắn từ ngày 8/3 đến 24/3. Việc kiếm tiền của người tuổi Ngọ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có được điểm sáng tài lộc khi con giáp bất ngờ nhận được “tiền từ trên trời rơi xuống”. Món tiền có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Vì là quà từ ơn trên ban phát nên con giáp cứ thoải mái sử dụng nhé.

Trúng độc đắc liên tiếp 3 lần từ ngày 8/3 đến 24/3, Thần Tài rót lộc, tiền bạc ùn ùn, 3 con giáp được ơn trên cho mệnh giàu có, vận thế không ngừng tăng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài thì thầm: Đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may túi 3 gang đựng tiền, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay

Thần Tài thì thầm: Đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may túi 3 gang đựng tiền, cải thiện vận số, tơ hồng trao tay

Bước sang đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần bước qua giai đoạn mới thăng hoa, sự nghiệp ổn định, tài vận cũng bắt đầu dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 20 ngày tới tử vi hôm nay tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 38 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 59 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 4 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng