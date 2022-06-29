Trúng độc đắc đúng 12 giờ ngày 30/6/2022, những con giáp như 'Phượng hoàng tái sinh', tiền bạc ngập lối, đổi đời đổi vận ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29/06/2022 02:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'Phượng hoàng tái sinh', tiền bạc ngập lối, đổi đời đổi vận ngoạn mục vào đúng 12 giờ ngày 30/6.

Tuổi Dần

Đúng 12 giờ ngày 30/6, người tuổi Sửu sẽ có một trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt. Bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn ngay trong những tình huống khó khăn nhất, hoặc cũng có thể được quý nhân chỉ điểm tìm ra đường đi nước bước phù hợp. Điều này khiến mọi người rất tin tưởng con giáp may mắn này.

Thổ sinh Kim mang tới cho người còn độc thân nhiều động lực trong việc tìm kiếm một nửa thuộc về mình. Bạn chớ nên từ chối những cuộc hẹn của bạn bè, người thân bởi có thể trong chính những cuộc hẹn đó, bạn có cơ hội tạo dựng thêm những mối quan hệ mới mà tìm được cho mình mảnh ghép phù hợp.

Trúng độc đắc đúng 12 giờ ngày 30/6/2022, những con giáp như 'Phượng hoàng tái sinh', tiền bạc ngập lối, đổi đời đổi vận ngoạn mục - Ảnh 1
Người tuổi Sửu sẽ có một trí tuệ rất minh mẫn và sáng suốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thời điểm tới, người tuổi Ngọ được Chính Quan nâng đỡ nên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận năng lực. Những người làm ăn kinh doanh lúc này cũng khá thuận lợi. Để tận dụng và phát huy tốt cơ may của mình bạn nên học hỏi nhiều hơn ở những người giàu kinh nghiệm, họ sẽ cho bạn những lời khuyên bổ ích, giúp bạn rút ngắn con đường tới thành công.

Ngoài ra, bạn có thể yên tâm phần nào trong chuyện tình cảm cá nhân để toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Người ấy luôn ở bên cạnh động viên và tin tưởng vào những gì bạn làm, đây là một liều thuốc tinh thần rất hữu hiệu với bản mệnh.

Trúng độc đắc đúng 12 giờ ngày 30/6/2022, những con giáp như 'Phượng hoàng tái sinh', tiền bạc ngập lối, đổi đời đổi vận ngoạn mục - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ được Chính Quan nâng đỡ nên có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, được cấp trên ghi nhận năng lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm vào đúng 12 giờ ngày mai. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày.

Mệnh chủ còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, bạn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

Trúng độc đắc đúng 12 giờ ngày 30/6/2022, những con giáp như 'Phượng hoàng tái sinh', tiền bạc ngập lối, đổi đời đổi vận ngoạn mục - Ảnh 3
Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Sang đầu tháng 7 là chính thức đổi vận mệnh: TOP 3 con giáp bội thu tiền bạc, sự nghiệp xuôi thuận, vận may bủa vây mỗi ngày

Sang đầu tháng 7 là chính thức đổi vận mệnh: TOP 3 con giáp bội thu tiền bạc, sự nghiệp xuôi thuận, vận may bủa vây mỗi ngày

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây bội thu tiền bạc, sự nghiệp xuôi thuận, vận may bủa vây mỗi ngày khi bước sang tháng 7.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 29 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026