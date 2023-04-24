Trong tuần mới đến (24/4 - 30/4), 3 con giáp sẽ bội thu, thăng quan giàu có, đón vận may lớn nhất trong năm

Tử vi dự đoán, trong tuần mới đến, những con giáp có tên dưới đây sẽ ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Hợi

Theo dự đoán của tử vi, trong tuần mới đến, những người tuổi Hợi có số mệnh giàu sang. Con giáp này nằm êm trên đống tiền. Tuổi Hợi lại thông minh xuất chúng, luôn biết tìm cho mình đường kiếm tiền tốt nhất mà không phải ai cũng biết.

Trong thời gian này, những người cầm tinh tuổi Hợi làm nghề kinh doanh buôn bán thì chắc chắn sẽ giàu có, quan trọng là biết cách tính toán thời cơ cho hợp lý. Đây cũng sẽ là cơ hội cực kỳ thích hợp để Hợi đầu tư lớn và ôm trọn số lời khủng về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân có tính cách khá hiền lành, dễ chịu, không ai nghĩ con giáp này có thể làm nên việc lớn mà chỉ thích hợp những công việc làng nhàng, đơn giản. Tuy nhiên, rất nhiều người cầm tinh con khỉ đã thành công khi lựa chọn kinh doanh buôn bán làm kế sinh nhai của mình.

Tử vi cho biết, trong tuần mới đến, công việc của con giáp tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi. Con giáp này không giàu mà sẽ rất giàu, có thể chi trả nhiều khoản lớn như mua nhà, mua xe hơi, đầu tư bất động sản.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu làm công việc gì cũng đều kiếm ra thu nhập cao ngất ngưởng. Thế nhưng, Dậu không bao giờ muốn khoe khoang tài sản của mình, ngược lại chỉ âm thầm làm giàu và giúp đỡ người khác.

Đặc biệt, theo dự đoán của tử vi 12 con giáp thì trong tuần mới đến, con giáp tuổi Dậu sẽ liên tiếp có cơ hội phát tài, đã giàu nay lại giàu thêm. Dậu một bước trở thành đại gia tiền nhiều không ai có thể sánh bằng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-tuan-moi-den-24-4-30-4-3-con-giap-se-boi-thu-thang-quan-giau-co-don-van-may-lon-nhat-trong-nam-574018.html