Trong tuần cuối tháng 4, điểm mặt những con giáp cần đi giải hạn gấp, tiểu nhân cầm chắc thế mạnh tấn công

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 19:10

Chỉ còn một tuần cuối cùng, những con giáp gặp hạn lưu ý thông qua bài viết này để chuẩn bị tinh thần tìm cách giải hạn nhé.

Tuổi Thìn

Trong tuần cuối tháng 4, điểm mặt những con giáp cần đi giải hạn gấp, tiểu nhân cầm chắc thế mạnh tấn công - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Tuần cuối tháng 4 này, tuy hạn tiểu nhân của người tuổi Thìn không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo tuy bé nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu. Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

Tuổi Tỵ

Trong tuần cuối tháng 4, điểm mặt những con giáp cần đi giải hạn gấp, tiểu nhân cầm chắc thế mạnh tấn công - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Tỵ dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong cuối tháng 4. Buồn cho người tuổi Tỵ một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.

Dưới sự tác động của tiểu nhân, người tuổi Tỵ có xu hướng xa lánh người thân, bạn bè để rồi cuối cùng, lòng trung thành của họ sẽ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, khiến họ làm ra những việc sai trái trong vô thức. Lời khuyên cho tuổi Tỵ là cần thật tỉnh táo, nhận biết rõ ràng ai là người đáng tin cậy và ai là kẻ tiểu nhân, đừng để sự chân thành của bạn bị coi rẻ, bị hãm hại còn ngây ngô biện minh cho kẻ hại mình.

Tuổi Dậu

Trong tuần cuối tháng 4, điểm mặt những con giáp cần đi giải hạn gấp, tiểu nhân cầm chắc thế mạnh tấn công - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Trong tuần cuối tháng 4, tuổi Dậu cần hết sức cẩn thận, tránh hết sức việc tranh chấp với mọi người. Bởi lẽ kẻ tiểu nhân luôn rình rập để hãm hại người tuổi Dậu. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc tranh chấp để đâm sau lưng người tuổi Dậu, nắm lấy điểm yếu của họ và dùng chúng như công cụ khiến tuổi Dậu bộc lộ cảm xúc thật.

Bằng cách này, người tuổi Dậu có thể đánh mất công việc đã thương thảo xong xuôi, mất đi cơ hội kiếm tiền, thậm chí là bị vu khống, bị phá hoại hình tượng trước mặt bạn bè, người thân. Giải pháp hóa giải hạn tiểu nhân của tuổi Dậu trong cuối tháng 4 là duy trì cảm xúc lý trí, ổn định. Nếu có thể, người tuổi Dậu nên tránh những giao tiếp xã hội không cần thiết, bớt tiệc tùng để tránh đi các phiền phức không đáng có.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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