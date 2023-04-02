Trong tháng 4/2023, những con giáp này cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 03:54

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên, nhân duyên của tuổi Dần, Mùi, Thìn cũng rất tốt.

Tuổi Dần

Khi sao may mắn dẫn đường trong tháng 4/2023, Dần có thể đạt được những kết quả khả quan khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức. Nhưng hãy nhớ rằng, đây là thời kỳ công việc chính cần bạn tập trung nhiều tâm huyết và nỗ lực hơn để mở đường đi lên.

Trong tháng 4/2023, những con giáp này cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trước những rủi ro đe dọa, tuổi Thìn hãy lập kế hoạch cụ thể, thận trọng từ lời nói đến việc làm thì mới tránh được thất bại. Các kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội phải được đầu tư phát triển. Đây đều là những nhân tố quyết định vận trình cuối năm của họ có thể lội ngược dòng hay không.

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Thìn sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm thì trong tháng 4/2023, Thìn sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Thìn vẫn khá ổn định.

Trong tháng 4/2023, những con giáp này cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sẽ là con giáp đón tài lộc đi lên trong tháng 4/2023, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc. Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Trong tháng 4/2023, những con giáp này cán mốc giàu sang, thêm hỉ thêm tài, choáng váng vì tiền bạc bất ngờ rơi xuống, an nhàn mà hưởng lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang ngày mới (thứ Ba 28/3/2023), 3 con giáp này dễ hưởng lộc trời cho, trúng vận may hiếm có, tiền bạc thoải mái tiêu xài

Bước sang ngày mới (thứ Ba 28/3/2023), 3 con giáp này dễ hưởng lộc trời cho, trúng vận may hiếm có, tiền bạc thoải mái tiêu xài

Những con giáp may mắn hơn người này sẽ toàn đón nhận những tin vui từ nhiều lĩnh vực trong cuộc sống vào ngày mai (28/3/2023).

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 4 tử vi đầu tháng 4 tử vi hôm nay tu vi ngay mai tu vi hang ngay tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 19 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két