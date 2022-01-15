Trong năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp gặp họa TAM TAI, còn kèm THÁI TUẾ, hết sức cẩn trọng để vượt qua thuận lợi

Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Tý dính hạn tam tai, ảnh hưởng rất nhiều trong công việc, làm ăn không được thuận buồm xuôi gió. Tiền bạc có sự hao tán, tiêu hao. Chính vì vậy, nếu muốn mở rộng công việc làm ăn kinh doanh, bản mệnh nên tính toán kỹ lưỡng kẻo xảy ra đổ vỡ.

Trong năm nay, người tuổi Tỵ nên chú ý đến vấn đề về sức khỏe nhất là bệnh xương khớp. Bản mệnh dễ mệt mỏi stress ảnh hưởng đến giấc ngủ và một số bệnh liên quan tới hệ thần kinh.

Trong năm Nhâm Dần 2022, tình hình tài lộc của tuổi Dần không tốt về tiền bạc khi có tiêu pha và đầu tư quá nhiều vào công việc làm ăn. Thêm vào đó, bản mệnh nên chú ý kiểm soát tiền bạc kẻo xảy ra tranh chấp của cải.

Năm này, chức vụ, trách nhiệm và quyền hạn chỉ tăng nhẹ nên mức lương có thể sẽ không như ý bạn muốn. Đặc biệt, về mặt tình duyên thì trong năm Nhâm Dần không được tốt, gia đình thiếu hòa khí, dễ xảy ra cãi vã, tình cảm vợ chồng xung đột, dễ chia ly đổ gãy.

Con giáp tuổi Tỵ

Trong năm Nhâm Dần 2022, con giáp tuổi Tỵ gặp lục phá, bản mệnh rất dễ thay đổi nơi ăn chốn ở cũng như chuyện tình cảm gia đình không được tốt, dễ có chia ly đổ vỡ. Trong công việc làm ăn của tuổi Tỵ gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có quý nhân giúp đỡ nên mọi việc dần ổn hơn. Tuy nhiên, bản mệnh không nên hùn vốn làm ăn với người khác kẻo khó thu hồi.

Trong năm Nhâm Dần 2022, con giáp tuổi Tỵ gặp lục phá, bản mệnh rất dễ thay đổi nơi ăn chốn ở cũng như chuyện tình cảm gia đình không được tốt. Ảnh minh họa: Internet.

Trong năm này, chuyện tình cảm của Tỵ gặp nhiều xích mích, không nên chuyện bé xé to kẻo đổ vỡ, ly tán. Trong gia đình dễ có chuyện buồn đưa tới, nên thận trọng. Còn vấn đề sức khỏe, người tuổi Tỵ nên chú ý tai nạn xe cộ, dao kéo cẩn thận và đặc biệt phải chú trọng các bệnh có liên quan tới phần đầu.

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