Chia buồn với 3 con giáp bị Thần Tài ‘ghét bỏ’, quý nhân quay lưng, tiểu nhân quấy phá trong năm 2022

Tâm linh - Tử vi 01/01/2022 22:18

Trong năm 2022 này, 3 con giáp này phải hết sức cẩn trọng vì đường tài lộc bị ảnh hưởng, tiểu nhân, cuộc sống ít nhiều cũng bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực.

 

Tuổi Thìn

Sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Con giáp này dễ bị tiểu nhân vây hãm, gây chuyện thị phi. Bản mệnh cần phải đề phòng trong công việc kẻo gặp phải những kẻ vô ơn vô nghĩa, nhận được sự giúp đỡ nhưng không thèm cảm kích, ngược lại còn tính mưu hèn kế bẩn, muốn đâm chọc sau lưng.

Chia buồn với 3 con giáp bị Thần Tài ‘ghét bỏ’, quý nhân quay lưng, tiểu nhân quấy phá trong năm 2022 - Ảnh 1
Sang năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn có thể gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Ảnh minh họa: Internet.

Việc làm ăn tuổi tuổi Thìn trong năm mới vướng không ít cản trở, khó khăn. Vì thế, người đầu tư, làm ăn kinh doanh nên tìm hiểu kỹ những dự án, vấn đề mà mình đang quan tâm, không nên chỉ vì cái lợi trước mắt, đầu tư ngắn hạn mà rơi vào cảnh thu lỗ, khó thu hồi vốn.

Năm 2022, tuổi Thìn vướng hạn Tam Tai nên cuộc sống gặp nhiều sóng gió. Tuy nhiên, hãy coi những khó khăn ấy là động lực để bản thân tiến lên phía trước.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn bị kẻ tiểu nhân rình rập, tìm cách ám hại nên dự báo năm 2022 sẽ không mấy suôn sẻ. Trong năm mới, con giáp này sẽ phải mất công mất sức làm việc mà chưa chắc đã thu về được kết quả như mong đợi.

Người tuổi Thân cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sao Thái Tuế năm 2022. Tình hình công việc của họ năm tới có nguy cơ gặp khó khăn, hiệu quả làm việc giảm sút, khó có cơ hội phát triển, thăng tiến. Bên cạnh năng suất lao động giảm, họ còn có khả năng gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, đối tác làm ăn.

Ngoài ra, tuổi Thân còn có thể bị tiểu nhân hãm hại, nhiều đối thủ xuất hiện và gây khó dễ cho bước đường sự nghiệp. Nếu làm chủ doanh nghiệp hoặc đầu tư mạo hiểm, họ có nguy cơ thua lỗ, đầu tư thất bại dẫn tới nợ nần, phá sản, gặp nhiều rắc rối về tiền bạc.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này phần lớn cũng là do bạn phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân. Do vậy, bạn làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Chia buồn với 3 con giáp bị Thần Tài ‘ghét bỏ’, quý nhân quay lưng, tiểu nhân quấy phá trong năm 2022 - Ảnh 2
Con giáp xui xẻo năm 2022, Dậu cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng. Ảnh minh họa: Internet.

Con giáp xui xẻo năm 2022, Dậu cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Gia đình khó tránh xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí đối phương nhiều hơn nếu muốn hóa giải khúc mắc. Hãy luôn tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, đó chính là cách chế ngự sự cám dỗ đúng đắn nhất.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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