Trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9): TOP 3 con giáp được Thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, khía cạnh tiền bạc gia tăng đáng kể, dồi dào đổ về túi không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 14:55

Trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9) khía cạnh tiền bạc của 3 con giáp này đang gia tăng đáng kể nhờ có Chính Tài nâng đỡ, vận trình hanh thông, suôn sẻ đủ đường.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết, trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9) Thiên Tài nhập cục, người tuổi Tỵ không còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa. Bản mệnh biết tận dụng những lợi thế của mình để đạt được mục tiêu mình muốn. Kiếm tiền bằng nghề tay trái hay tay phải không quan trọng, quan trọng là kiếm được tiền, tăng cao nguồn thu nhập của bản thân.

Bạn có thể tranh thủ dịp này để xúc tiến một vài kế hoạch kinh doanh hoặc đầu tư vào dự án mà mình đang tìm hiểu. Biết tranh thủ cơ hội và lợi thế đang sẵn có, lại thêm bản lĩnh và nhân duyên của mình, bạn sẽ có cơ hội để phát triển rộng mở hơn nữa đấy.

Trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9): TOP 3 con giáp được Thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, khía cạnh tiền bạc gia tăng đáng kể, dồi dào đổ về túi không ngừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong danh sách này,  tuổi Mùi được dự báo là sẽ có thể được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân.

Nhất là trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9), công việc của bản mệnh có bước tiến nhất định. Con giáp này vốn là người mạnh mẽ, có chí tiến thủ nên rất được cấp trên trọng dụng. Trọng trách được giao vào tay con giáp này luôn được bạn xử lý gọn gàng, đâu ra đấy, kết quả đúng như mong đợi.

Thời điểm này bạn cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với lãnh đạo chắc chắn sẽ nhận được sự tán đồng. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá tốt, có lợi cho công việc.

Tuy nhiên, Mùi cũng cần tiết chế bớt sự bảo thủ, cố chấp của mình thì sự nghiệp sẽ còn tiến xa hơn nữa, thậm chí còn vươn lên nắm giữ vị trí cao hơn so với hiện tại. Việc lắng nghe góp ý của người khác cũng giúp con giáp này ngày càng hoàn thiện bản thân.

Trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9): TOP 3 con giáp được Thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, khía cạnh tiền bạc gia tăng đáng kể, dồi dào đổ về túi không ngừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho biết, trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9) quý nhân Tương Hội ở bên, người tuổi Hợi sẽ sớm có được những thành công ngoài mong đợi. Bạn sẽ được người ấy chỉ đường dẫn lối tiến nhanh đến mục tiêu phía trước. Con đường sự nghiệp sẽ trở nên thênh thang rộng mở hơn trước.

Thiên Tài ghé thăm, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn, còn chần chừ gì nữa mà không thu tiền về đầy tay. Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hiếm có này, chẳng phải ai cũng có được may mắn như bạn đâu.

Trong 9 ngày tới ( 13/9 - 21/9): TOP 3 con giáp được Thần may mắn gọi tên, số đỏ nên làm gì cũng thuận lợi, khía cạnh tiền bạc gia tăng đáng kể, dồi dào đổ về túi không ngừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 12 con giáp dự đoán 8 ngày tới ( 13/9 - 20/9): 3 con giáp có phúc khí dồi dào, hứa hẹn sẽ thoát khỏi vận rủi, gặp may mắn liên tiếp trong sự nghiệp, tiền của dư dả, giàu sang phú quý

Tử vi 12 con giáp dự đoán 8 ngày tới ( 13/9 - 20/9): 3 con giáp có phúc khí dồi dào, hứa hẹn sẽ thoát khỏi vận rủi, gặp may mắn liên tiếp trong sự nghiệp, tiền của dư dả, giàu sang phú quý

Trong 8 ngày tới (13/9 - 20/9) cho thấy những con giáp này có đường quan lộ rất sáng, thăng tiến rực rỡ trong sự nghiệp, tài lộc ào ào đổ vào trong két.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới