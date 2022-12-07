Trong 7 ngày tới (8-14/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, làm gì cũng hái ra tiền, hưởng lộc vô biên, Thần Phật giúp sức cho cuối năm mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 19:25

Tử vi dự đoán từ 8 - 14/12 có 3 con giáp giàu sang phú quý nhờ những khoản lợi nhuận đổ về túi, tiền bạc dư dả, chi tiêu thoải mái.

Tuổi Tý

Theo tử vi, từ 7 ngày tới là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, cộng thêm hậu thuẫn từ nhiều yếu tố khác nhau mà tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc, có một luồng sinh khí mới đến với tuổi Tý. 

Đặc biệt là về phương diện tài lộc khởi khí khai lộc. Những ai làm nghề kinh doanh gặt hái được thành công vang dội, bất chợt trở nên có tiếng tăm trên thị trường nhờ khoảng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, nâng cao uy tín. 

Chuyện hợp tác làm ăn cũng trở nên suôn sẻ hơn nhiều phần, những mối quan hệ trước kia tưởng chừng không bao giờ nắm được nay lại bỗng nhiên tìm đến. Người làm công ăn lương cũng dành được một chỗ đứng, thành tựu trong sự nghiệp của mình. 

Trong 7 ngày tới (8-14/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, làm gì cũng hái ra tiền, hưởng lộc vô biên, Thần Phật giúp sức cho cuối năm mỹ mãn - Ảnh 1
Theo tử vi, từ 7 ngày tới là khoảng thời gian Lục Hợp nở rộ, tuổi Tý đón nhận vận trình khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sẽ không quá lời nếu nói 7 ngày tới chính là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu bứt phá trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Với bản tính chăm chỉ, thật thà, những người thuộc tuổi này dễ nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Vì vậy không khó để họ nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân.

Trong sự nghiệp, những người tuổi Sửu luôn biết cách hoàn thành công việc  đúng thời hạn và nhanh chóng khẳng định được khả năng của bản thân. Chính vì vậy không khó để con giáp này có chỗ đứng riêng trong công việc.

Đặc biệt trong việc học hành, những người thuộc tuổi Sửu sẽ rất may mắn trong thời gian này Họ sẽ có một giai đoạn học hành suôn sẻ, thi đâu đậu đó và không cần lo lắng quá nhiều về các cuộc thi quan trọng. Tuy nhiên để đạt được số điểm cao nhất, bạn vẫn cần dành thêm thời gian cho việc học hành và chú trọng vào những mục tiêu đã đề ra trước đó.

Trong 7 ngày tới (8-14/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, làm gì cũng hái ra tiền, hưởng lộc vô biên, Thần Phật giúp sức cho cuối năm mỹ mãn - Ảnh 2
7 ngày tới chính là thời điểm thích hợp để người tuổi Sửu bứt phá trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi hiền lành, nhân nghĩa, hay giúp đỡ mọi người. Mùi cũng là con giáp biết quan tâm, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy xét.

Tử vi 7 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người cầm tinh con giáp này rất thịnh vượng. Trong thời gian này, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Mùi cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Mùi dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Vận trình tình cảm của con giáp này có phần hanh thông, suôn sẻ hơn trước. Nhờ vậy mà Mùi luôn cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, các cặp vợ chồng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.

Trong 7 ngày tới (8-14/12), 3 con giáp đánh đâu thắng đó, làm gì cũng hái ra tiền, hưởng lộc vô biên, Thần Phật giúp sức cho cuối năm mỹ mãn - Ảnh 3
Tử vi 7 ngày tới cho biết, vận quý nhân của những người tuổi Mùi rất thịnh vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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