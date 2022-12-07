Đúng 14/11 âm lịch: 3 con giáp ăn ở hiền lành, đón lộc khủng từ trên trời rơi xuống, nắm giữ tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 08:39

Đúng 14/11 âm lịch, có 3 con giáp dễ gặp nhiều may mắn, giàu sang phú quý.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, 14/11 âm lịch mang đến nguồn thu nhập dồi dào cho bản mệnh, mọi công việc, đầu tư trước đó có dấu hiệu sinh lời, đạt được mục tiêu bấy lâu nay theo đuổi. 

Có vẻ như trạng thái làm việc của bạn đã tốt hơn rất nhiều, với sự đam mê cháy bỏng chắc hẳn sẽ sớm được quý nhân để ý, giúp đỡ. Được Thiên Đức nâng đỡ tài tình mà tuổi Thìn nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng trong thời gian này sẽ gặp được may mắn hơn cả. 

Tiến trình tài lộc suôn sẻ, bản mệnh nắm trong tay số tiền thưởng và tiền công hậu hĩnh, bằng số tiền này bạn yên tâm mua sắm, chi tiêu nhỉnh tay hơn một chút. 

Đúng 14/11 âm lịch: 3 con giáp ăn ở hiền lành, đón lộc khủng từ trên trời rơi xuống, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, 14/11 âm lịch mang đến nguồn thu nhập dồi dào cho tuổi Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hầu hết những người sinh tuổi Ngọ đều ngoan cường, có nguyên tắc mạnh mẽ, khát khao vươn lên trong cuộc sống. Ngọ cũng tài năng, dễ đạt những thành tựu khiến nhiều người mơ ước.

Có thể nói, 14/11 âm lịch là thời điểm Ngọ được ban phước lành, sự giàu có tự tìm đến. Ngọ sẽ có cơ hội thu nhiều tiền của, thành công vang dội. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Ngọ những tháng cuối năm sẽ cải thiện đáng kể, tình duyên nở hoa, tiền bạc tăng lên từng ngày.

Đúng 14/11 âm lịch: 3 con giáp ăn ở hiền lành, đón lộc khủng từ trên trời rơi xuống, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
14/11 âm lịch là thời điểm Ngọ được ban phước lành, sự giàu có tự tìm đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất thông minh, đặc biệt khéo ăn nói, giỏi giao du, tiếp xúc với mọi người. 

Bắt đầu từ 14/11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc, không chỉ có thay đổi lớn trong cuộc sống mà còn gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Họ cũng có thể gây dựng cho mình một tài sản đáng kể. Từ đây, với những tin vui tới tấp, lợi nhuận, tài lộc của con giáp tuổi Tỵ không ngừng tăng lên. 

Trong 14/11 âm lịch, dù là công việc hay gia đình, người tuổi Tỵ đều có vô vàn điều đáng điều để ăn mừng. Họ biết cách sử dụng của cải để sự nghiệp suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tăng lương dễ dàng và càng kiếm được nhiều tiền.

Đúng 14/11 âm lịch: 3 con giáp ăn ở hiền lành, đón lộc khủng từ trên trời rơi xuống, nắm giữ tiền tỷ trong tay - Ảnh 3
Bắt đầu từ 14/11 âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có vận khí ngày một khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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