3 ngày cuối tuần (9, 10, 11/12), 3 con giáp 'phất lên như diều gặp gió', đón bạc vàng ồ ạt, công danh xán lạn hơn người

Tử vi chỉ rõ trong 3 ngày cuối tuần những con giáp này may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc chảy vào nhà như thác lũ.

Tuổi Ngọ Tử vi 3 ngày cuối tuần chính là thời gian vô cùng son đỏ cho người tuổi Ngọ. Thời gian trước nếu như tuổi Ngọ không được như ý muốn thì đây chính là quãng thời gian song hỷ lâm môn giúp tuổi Ngọ vừa giàu tình lại nhiều tiền. Những người tuổi Ngọ đi đâu cũng được quý nhân phù trợ nên bạn làm gì cũng may mắn, thuận lợi, đánh đâu thắng đó kiếm được kha khá tiền bạc. Những người tuổi Ngọ cũng có tình duyên khá viên mãn, đôi lứa có những khoảng thời gian rất lãng mạn, ngọt ngào. Hãy tranh thủ thời gian này để thoải mai làm những việc mình mong muốn mơ ước từ bây lâu nay đi nhé.

Tử vi 3 ngày cuối tuần chính là thời gian vô cùng son đỏ cho người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Người tuổi Thìn là con giáp may mắn 3 ngày cuối tuần này. Bạn gặp nhiều điều như ý nhất trên phương diện tình cảm. Trong thời gian này với những người đã lập gia đình, dù bạn sẽ gặp phải một vài va vấp vào thời điểm đầu tuần, thế nhưng dần dần, bạn sẽ tìm ra cách thích hợp để giải quyết mọi vấn đề trước mắt.

Trong lĩnh vực tài chính sự nghiệp, bạn đã chú ý hơn đến cách cư xử, càng về cuối tuần, bạn sẽ càng gặp nhiều may mắn hơn, thậm chí tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân, có cơ hội được cất nhắc. Người tuổi Thìn là con giáp may mắn 3 ngày cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Nói đến những con giáp vận trình hanh thông, được quý nhân giúp sức trong 3 ngày cuối tuần không thể không kể đến người tuổi Dậu. Theo tử vi, đây sẽ là khoảng thời gian vận trình nhìn chung của con giáp này phát triển theo hướng tích cực. Cụ thể, người làm công ăn lương có cơ hội nhận được khoản tiền thưởng hoặc phát triển thêm một kênh thu nhập mới; người làm kinh doanh việc hợp tác, đầu tư thêm nhiều phần thuận lợi. Nhìn chung, dù làm việc gì người tuổi Dậu cũng sẽ thuận lợi trong chuyện tiền bạc, công việc cũng hanh thông. Lời khuyên dành cho những chú Gà trong tháng mới là hãy biết chi tiêu hợp lý hơn, gia tăng tiết kiệm và đầu tư khi có khoản tăng thu nhập thay vì lạm phát lối sống, nghĩ cách tiêu ngay những gì mình vừa nhận được. Được quý nhân giúp sức trong 3 ngày cuối tuần người tuổi Dậu có vận trình nhìn chung phát triển theo hướng tích cực. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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