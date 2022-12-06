Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (7/12), 3 con giáp vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, tiền tỷ chui vào túi ầm ầm vô cùng sung túc

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 14:24

Hãy xem đây là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn bước sang ngày mới nắm rõ được tinh thần trách nhiệm của bản thân mà tự đặt ra cho mình mục tiêu, yêu cầu khắt khe nhằm đi lên bằng thực lực chính mình, nhờ vào cách nhìn nhận thông minh, cách làm khôn khéo bạn lấy được lòng tin của cấp trên. 

Với những người làm kinh doanh, nắm rõ được thị hiếu khách hàng, kiến thức thị trường mà đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Mới bước đầu nhưng bạn đã được ủng hộ, lợi nhuận nhỏ nhưng là tín hiệu tích cực. 

Mối quan hệ giữa các cặp đôi gắn kết, đặt ra được mục tiêu rõ ràng, cùng thực hiện ước mơ mà cả hai đã ấp ủ lâu nay. Những người có gia đình có tin vui từ người đi xa gửi đến. 

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (7/12), 3 con giáp vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, tiền tỷ chui vào túi ầm ầm vô cùng sung túc - Ảnh 1
Tuổi Thìn bước sang ngày mới nắm rõ được tinh thần trách nhiệm của bản thân, khôn khéo bạn lấy được lòng tin của cấp trên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cũng là một trong những con giáp được Phật Bà che chở trong ngày 7/12. Con giáp này vốn biết cách gây thiện cảm với người khác bởi cách ứng xử biết điều, hào hiệp. Có lẽ chính bởi phép sống có trước có sau, biết nhìn nhận sự thật nghiêm túc mà được nhiều người mến yêu.

Đúng 16h ngày 7/12 tuổi Tỵ biết biến thách thức thành cơ hội mà tìm ra hướng đi đúng đắn, càng trải qua sóng gió lại càng gai góc, kiên cường, thậm chí đưa cuộc đời lên một tầm cao mới trở thành người có chức có quyền.

Được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cầu được ước thấy, từ đó mà cuộc sống thăng hoa, tích cóp một khoản tiền khủng cho tương lai.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (7/12), 3 con giáp vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, tiền tỷ chui vào túi ầm ầm vô cùng sung túc - Ảnh 2
Đúng 16h ngày 7/12 tuổi Tỵ biết biến thách thức thành cơ hội mà tìm ra hướng đi đúng đắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của con giáp này tương đối thuận lợi trong thời gian này. Những người làm trong ngành dịch vụ có được nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp, còn những người làm đầu tư cũng khẳng định được mình, chạm tay đến cơ hội thăng chức.

Bản mệnh nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực, dịch vụ hay bất động sản thì thu nhập chắc chắn sẽ lý tưởng, khả quan hơn trước rất nhiều.

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết, số tiền bạn thu về trong thời gian này có khi còn lớn bằng cả mấy tháng trước cộng lại. Những vất vả, khó nhọc trước đó được đền đáp xứng đáng, bản mệnh sẽ được trao cho tài lộc dồi dào.

Trúng số độc đắc đúng 16h chiều mai (7/12), 3 con giáp vai trái gánh vàng, vai phải gánh bạc, tiền tỷ chui vào túi ầm ầm vô cùng sung túc - Ảnh 3
Theo tử vicho biết, số tiền Tuất thu về trong thời gian này có khi còn lớn bằng cả mấy tháng trước cộng lại. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ thứ Tư (7/12), Thần Tài bắt đầu 'mở sổ vàng', 3 con giáp có gia tài bạc tỷ, tài vận thăng hoa, số mệnh đỏ thắm như son

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