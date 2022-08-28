Trong 7 ngày sắp tới (29/8 - 4/9), Yêu Tinh may mắn dự đoán 3 con giáp ngồi không cũng có thần Tài trợ lực, làm gì cũng may mắn thành công

Chẳng những vậy ngũ hành tương sinh còn hỗ trợ rất nhiều cho chuyện tình cảm của những chú Rắn. Bạn và người ấy có nhiều phút giây mặn nồng bên nhau hơn. Thậm chí có người đang ghen tị với hạnh phúc của hai người đấy, hãy thể hiện tình cảm đúng nơi đúng lúc để tránh rắc rối không đáng nhé.

Tử vi con giáp dự đoán, trong 7 ngày sắp tới (29/8 - 4/9) là thời điểm người tuổi Tỵ gặp rất nhiều điều may mắn. Tam Hợp quý nhân dẫn dắt, bản mệnh được nhiều người hỗ trợ trong công việc của mình, nhờ thế mà dù có khó khăn cũng không chùn lòng nản chí, vẫn tiếp tục tiến bước về phía trước.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

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Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Tử vi con giáp dự đoán, trong 7 ngày sắp tới (29/8 - 4/9) chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Ảnh minh họa: Internet

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