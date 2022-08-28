3 con giáp đỏ hơn trúng số ĐỘC ĐẮC, tiền về đầy túi khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt trong vòng 5 ngày tới (29/8 - 2/9)

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 15:37

Tử vi 5 ngày tới (29/8 - 2/9) của 12 con giáp cho biết top 3 con giáp đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền về đầy túi, hãy xem đó là con giáp nào nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi 5 ngày tới (29/8 - 2/9) của 12 con giáp cho biết nhờ có sự sáng tạo cộng thêm sự trợ giúp của Chính Ấn chính là chìa khóa tuyệt vời cho người tuổi Sửu, hãy chia sẻ các ý tưởng thú vị mà bạn ấp ủ tới mọi người và đón nhận sự đóng góp, bạn sẽ thấy những phần thưởng mà mình có được thật tuyệt vời đấy.

Lời khuyên dành cho bạn trong 5 ngày này là hãy lập kế hoạch một cách cụ thể trong mọi công việc bạn làm, thay vì trông chờ vào may mắn, bởi vì như thế bạn sẽ chỉ thất bại mà thôi. Khi bạn có kế hoạch cho riêng mình thì bạn sẽ chủ động trong mọi bước tiến và dễ dàng xoay chuyển tình huống khi đối diện với thử thách.

5 ngày tới có liên quan đến những chuyến đi, có vì thể là vì mục đích công việc. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý tới vấn đề sức khỏe, hãy lắng nghe những tín hiệu cơ thể mách bảo để biết bản thân đang gặp phải vấn đề gì nhé.

3 con giáp đỏ hơn trúng số ĐỘC ĐẮC, tiền về đầy túi khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt trong vòng 5 ngày tới (29/8 - 2/9) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Xét về phương diện sự nghiệp, 5 ngày tới (29/8 - 2/9) của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, biết cách tháo gỡ khó khăn và trở ngại, tìm ra được ánh sáng phía cuối đường hầm.

Người tuổi Dần trong 5 ngày có sự nghiệp tăng tiến nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường. Tuy nhiên, mức độ tăng tiến của tài lộc cũng không quá lớn, vẫn cần phải “liệu cơm gắp mắm”.

Do gặp cục diện Hợi Mùi tương hợp lại có Ấn Tinh phù trợ nên vận thế của người tuổi Mùi trong 5 ngày này đại cát đại lợi.

3 con giáp đỏ hơn trúng số ĐỘC ĐẮC, tiền về đầy túi khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt trong vòng 5 ngày tới (29/8 - 2/9) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi 5 ngày tới (29/8 - 2/9) của 12 con giáp cho biết ngày có Thiên Ấn che chở, điềm báo tử vi cho thấy rằng người tuổi Tị có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình.

Những ngày này bạn cảm thấy khá vất vả với hàng loạt công việc đổ dồn nhưng cuối cùng mọi việc được xử lý ổn thỏa. Có thể nói bản mệnh sẽ làm việc tất bật, nhưng bù lại, mọi việc đều đâu vào đấy.

Hỏa sinh Thổ, tình cảm của những chú Rắn có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bạn có cơ hội gặp những đối tượng tốt, phù hợp với điều kiện của bản thân có thể qua giới thiệu, có người gặp qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.

3 con giáp đỏ hơn trúng số ĐỘC ĐẮC, tiền về đầy túi khiến người ta phải ghen đến đỏ mắt trong vòng 5 ngày tới (29/8 - 2/9) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi tuần mới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn, được quý nhân phù trợ. Làm gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công

Tử vi tuần mới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn, được quý nhân phù trợ. Làm gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công

Tử vi tuần mới này từ 29/8 - 4/9 có 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc ngập tràn, cùng với đó làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 17 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa