Tử vi tuần mới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn, được quý nhân phù trợ. Làm gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công

Vất vả bấy lâu thì nay cuối cùng cũng đã được hái quả ngọt, may mắn mỉm cười giúp cho tuổi Tý có đường công danh sự nghiệp rất rạng rỡ vào đầu tuần này. Tử vi tuần mới này từ 29/8 - 4/9, quý nhân xuất hiện mang tới sự trợ giúp rất lớn, những chú Chuột nhờ thế mà giành được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình trong công việc.

Tuổi Tý tính tình vui vẻ, hòa đồng, có được cảm tình của nhiều người. Họ luôn biết tạo dựng các mối quan hệ, biết tận dụng thời cơ để có được nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.

Tuần mới này, người tuổi Thân giữ được tinh thần tích cực và lạc quan, chính vì thế mà chuyện gì đến tay bạn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên mà thôi. Vì thế, hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé. Ngoài ra, đâ là thời gian rất phù hợp cho những ai đang muốn đầu tư hay hợp tác làm ăn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này đã nhanh chóng tìm lại niềm tin, hi vọng mới sau những đổ vỡ tình cảm. Thời điểm này, bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ thiện chí với mọi người, giúp các mối quan hệ xã hội phát triển nhé.

Trong công việc, mọi kế hoạch của bản mệnh đều tiến hành trơn tru bởi khi bạn cần việc gì thì ngay lập tức có người hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì bạn nên kiểm tra lại mọi việc kỹ càng cho dù đối phương có nhiệt tình giúp đỡ tới mức nào đi nữa.

Trên phương diện tài lộc, đồng tiền mà bạn kiếm được chủ yếu dựa vào công sức của chính mình, vì vậy mà bạn có thể an tâm tận hưởng khoảng thời gian sung túc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới này từ 29/8 - 4/9 Thực Thần tụ khí mang tới cơ hội cực lý tưởng để con giáp tuổi Dậu phát tài phát lộc. Bản mệnh kiếm tiền rất tốt từ việc kinh doanh buôn bán, không lo túng thiếu, chi tiêu phóng tay hơn chứ không cần phải căn ke từng đồng như trước nữa.

Thực Thần chỉ trợ giúp cho người làm kinh doanh tìm được đối tác làm ăn hợp tác có lợi với nền tảng là uy tín và chất lượng đảm bảo. Còn riêng những người làm công ăn lương thì tuần mới tài chính của bạn cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu chứ không dư dả quá nhiều.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, cơ hội để người độc thân thể hiện sức hút của mình đã tới, hãy chăm chút vẻ bề ngoài nhiều hơn, chủ động nắm bắt cơ hội. Khi bạn yêu thương bản thân mình hơn, tình yêu cũng sẽ tự đến gõ cửa. Đặc biệt, nếu được người thân bạn bè làm mai làm mối thì đừng vội từ chối nhé, biết đâu bạn lại gặp được người phù hợp đấy.

Ảnh minh họa: Internet

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