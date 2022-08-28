Cơn bão phúc hỷ sẽ đổ bộ vào 3 con giáp này trong tuần mới (29/8 - 4/9), làm đâu thắng đó, may mắn ngập tràn, tình duyên công danh đều như ý

Người tuổi Dần có tham vọng lớn và không muốn mình chịu thua thiệt trước bất cứ ai. Con giáp này luôn muốn mình là người đi tiên phong và khiến người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Đa số những người này đều gặt hái được thành công nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống.

Trời sinh người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có trách nhiệm với quyết định của bản thân và không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất lời.

Bước sang tuần mới (29/8 - 4/9) tuổi Dần sẽ có cơ hội lội ngược dòng cả về nhân duyên lẫn tài vận. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, tạo điều kiện giải quyết khó khăn, xây dựng sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, tuần mới này đối với tuổi Dần là khoảng thời gian đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vốn ăn ở hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại gian khổ mà luôn nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

Không như những con giáp khác, tuổi Thìn biết mình đang ở vị trí nào, họ muốn nhận lại những gì mình xứng đáng nhận, và họ cũng biết rằng nếu như không cố gắng thì không cách nào thành công.

Đặc biệt bước sang tuần mới (29/8 - 4/9), tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, họ không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ nồng hậu. Trong thời gian này, tuổi Thìn nếu muốn đổi đời thì phải cẩn trọng phát huy thế mạnh của bản thân, bạn sẽ được quý nhân phù trợ, một bước thăng hoa không ai sánh bằng.

Người tuổi Thìn còn độc thân có một tuần vô cùng đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ nét quyến rũ của riêng mình.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang tuần mới (29/8 - 4/9) nhờ có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tuất làm ăn thuận lợi. Trong tuần, nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Dù ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác, song đừng lấy đó làm cái cớ để thường xuyên lấp liếm đi những vấn đề mà mình chưa hiểu rõ hoặc làm sai. Việc này không chỉ khiến bạn ngày càng thụt lùi mà còn có thể ảnh hưởng đến cả công việc chung nữa.

Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà dù đi làm có mệt mỏi đến đâu. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc mọi công việc dù là lớn hay nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.