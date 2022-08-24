Chúc mừng 3 con giáp dưới đây, qua hết đêm nay, lộc lá liền tay trong 10 ngày sắp tới (25/8 - 3/9)

Trong thời gian này con giáp này mong ước điều gì sẽ càng thêm phát tài, tiền bạc đầy tay. Đây chính là cơ hội để người tuổi Mão có thể thăng tiến, tạo đà phát triển cho tương lại của mình bùng nổ.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (25/8 - 3/9) tuổi Mão sẽ như cá gặp nước, người tuổi Mão bất ngờ nhận lộc lá dồi dào nhờ cục diện tam hợp.

Đây chính là cơ hội làm giàu, thăng tiến tới liên tiếp vào tay con giáp này. Tuổi Mão không chỉ thăng tiến vượt bậc mà còn có thu nhập tăng nhanh, gấp nhiều lần so với những tháng trước.

Tử vi trong vòng 10 ngày tới dự đoán cuộc sống thăng hoa. Những người tuổi Mão có một vận mệnh khởi sắc nên làm gì cũng thuận lợi, như ý bội phần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (25/8 - 3/9) Thiên Tài độ mệnh, người tuổi Mùi dễ phát tài lớn nhờ những công việc kinh doanh, buôn bán. Những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn đã bỏ ra, đây là lý do để bạn tiếp tục tin tưởng vào tương lai và cố gắng hơn nữa.

Đây còn là khoảng thời gian cực kỳ may mắn với bản mệnh khi bạn là con giáp phát tài bất ngờ. Bạn có thể thử vận may của mình trong các trò may rủi, tuy nhiên không nên quá phụ thuộc vào điều này. Hãy làm giàu dựa trên sức lao động chân chính của mình.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Phá là những ngày thích hợp để quan tâm đến sức khỏe của mình. Nếu cơ thể gặp bất cứ vấn đề gì, bạn có thể sắp xếp thời gian để đi khám. Không nên để đến khi mọi việc trở nên nghiêm trọng rồi mới giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (25/8 - 3/9) tuổi Dậu không được yên bình khi mà những khúc mắc giữa bạn và người ấy mãi không được giải quyết. Cả hai cùng có chỗ khó của nhau, muốn dĩ hòa vi quý nhưng lại bằng mặt chẳng bằng lòng.

Thực Thần xuất hiện sẽ mang theo may mắn về đường tài lộc. Con giáp này nên chớp lấy thời cơ làm ăn buôn bán, không phải lúc nào Thần Tài cũng ở bên che chở đâu. Có khả năng kiếm tiền thì đừng để vụt mất.

Người tuổi Dậu cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi, có thế mới có đủ sức khỏe để làm việc. Chớ ham công tiếc việc để mình mệt mỏi, sau đó mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa. Phải biết tính toán lâu dài mới đi được đường xa.

Ảnh minh họa: Internet

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