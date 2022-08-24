Lại thêm Thực Thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến bạn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó.

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong 7 ngày tới (25 -30/8) Dần Tuất Bán Hợp, người tuổi Dần trong những ngày này có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt.

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong 7 ngày tới (25 -30/8) Chính Ấn là dấu hiệu tốt cho người tuổi Mùi làm công ăn lương trong ngày hôm nay. Bạn có thể tìm được cơ hội để thể hiện bản thân, khiến người khác khâm phục và tin tưởng.

Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên bạn cũng đừng vì nóng vội mà hành động thiếu cẩn trọng, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà liều lĩnh dấn thân.

Người làm lãnh đạo thường nhận được sự tôn trọng của cấp dưới. Bạn nên đưa ra những kế hoạch tham vọng hơn cho cả tập thể cố gắng, đừng mãi dừng chân ở những kế hoạch an toàn, có như vậy thì công ty, doanh nghiệp mới ngày càng phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời, một phần lớn là nhờ trước nay hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của 12 con giáp chỉ ra rằng, trong 7 ngày tới (25 -30/8) nhờ Tam Hợp mà tuổi Hợi nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý hơn lệ thường, và dù vốn hay e ngại việc trở thành trung tâm, đây là ngày mà con giáp này cứ thoải mái thể hiện mình và đón nhận sự yêu quý bằng tất cả sự nhiệt thành, vui vẻ. Nên lưu ý, sự thể hiện của bản mệnh đóng vai trò rất quan trọng đấy.

Chính Quan nâng đỡ cho con giáp này có thể đem những kiến thức và hiểu biết của mình để vận dụng vào đời sống thực tế. Người tuổi Hợi thậm chí là một nhà hòa giải, một người giúp đỡ những người có mâu thuẫn tìm thấy tiếng nói chung, và nhờ thế bản mệnh có được sự tôn trọng, quý mến của họ.

Tuy nhiên chuyện tình cảm riêng tư của con giáp này không được tốt lắm. Nửa kia dành cho bản mệnh nhiều tình cảm, hi sinh rất nhiều cho hạnh phúc cả hai nhưng tuổi Hợi lại không biết điểm dừng, không thấy thỏa mãn mà luôn đòi hỏi khiến tình cảm ngày càng xa cách.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.