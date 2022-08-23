Đúng 00h00p (24/8) 3 con giáp lên hương thấy rõ, công danh nở rộ, tiền tài bùng nổ đến khó tin

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 18:55

Đúng 00h00p (24/8), 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn hết phần thiên hạ, tài lộc liên tục kéo vào túi, cuộc sống lên hương sung túc đến già.

Tuổi Thìn

Đúng 00h00p (24/8) Thiên Tài mang lại tin vui tiền bạc cho con giáp tuổi Thìn. Với các cặp đôi, hai bạn có thể suy nghĩ đến việc cùng tạo ra khối tài sản chung, hoặc cùng san sẻ các gánh nặng tài chính của đối phương. Điều này có thể khiến phương diện tài chính của cả hai trở nên thịnh vượng hơn.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh có thể tìm ra cách cân bằng các mối quan hệ quanh mình. Bạn chăm chút hơn cho các mối quan hệ thân thiết mà vẫn có thời gian riêng để tận hưởng những sở thích của bản thân.

Đúng 00h00p (24/8) 3 con giáp lên hương thấy rõ, công danh nở rộ, tiền tài bùng nổ đến khó tin - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới cho biết, đúng 00h00p (24/8) Tam Hợp quý nhân che chở nên chủ nhật này gặp nhiều chuyện may mắn cát tường. Đường tình duyên đào hoa nở rộ, các cặp đôi có thể sẽ tính tới chuyện trăm năm.

Người độc thân đừng quá lo lắng, các mối quan hệ với người khác phái đang phát triển rất tốt đẹp, có thể sắp tới bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình. Hạnh phúc không thể vội vàng được đâu.

Chính Tài nâng đỡ, nhờ đó mà những chú Rắn còn có nguồn tài chính ổn định hôm nay. Tuy nhiên trong ngày cũng có thể phát sinh nhiều chuyện cần chi tiêu, bản mệnh nên có ý thức tiết kiệm để tránh tình trạng vay nợ.

Đúng 00h00p (24/8) 3 con giáp lên hương thấy rõ, công danh nở rộ, tiền tài bùng nổ đến khó tin - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Dù trước đó khó khăn bao nhiêu thì đúng 00h00p (24/8), vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Những người làm công ăn lương sẽ nhận được hỷ sự, sẽ được cấp trên giao cho nhiều trọng trách đáng mong chờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức vào cuối năm.

Đúng 00h00p (24/8) 3 con giáp lên hương thấy rõ, công danh nở rộ, tiền tài bùng nổ đến khó tin - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm 

Cuối tháng 8 có 3 con giáp tránh được vận đen, uống cạn lộc trời, tiền tài cực phất

Cuối tháng 8 có 3 con giáp tránh được vận đen, uống cạn lộc trời, tiền tài cực phất

Tử vi con giáp dự báo những ngày gần cuối tháng 8, có 3 con giáp cực kì may mắn, tránh được mọi xui rủi vận đen uống cạn lộc trời.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 41 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 25 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 18 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi