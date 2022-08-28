Chỉ cần bước qua 00h00 (29/9), 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, từ giờ đến cuối năm rủng rỉnh phát tài

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:07

Tử vi dự đoán, qua 00h00p (29/9), bước qua ngày mới có 3 con giáp hưởng may mắn bất ngờ, từ giờ đến cuối năm luôn rủng rỉnh phát tài.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể gặp nhiều chuyện không vừa ý trong thời gian qua, có thể vô tình làm mất lòng nhiều người hoặc căng thẳng với đồng nghiệp. Tuy nhiên, tử vi dự đoán, qua 00h00p (29/9) tình hình này sẽ được thay đổi bất ngờ.

Những người tuổi Tý có thể vô tình gặp được quý nhân, được hướng dẫn thay đổi một chút tính cách của bản thân nên sẽ dần cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, để sự nghiệp và cuộc sống được cải thiện. Cuộc sống người tuổi Tý từ từ giờ đến cuối năm cũng vì thế sẽ thuận lợi hơn nhiều. Vận trình tiền tài của bản mệnh cũng dư dả, thoải mái hơn khoảng thời gian trước. 

Chỉ cần bước qua 00h00 (29/9), 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, từ giờ đến cuối năm rủng rỉnh phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, qua 00h00p (29/9) Chính Tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi Thìn có dấu hiệu cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng.

Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người bạn luôn trông đợi bao lâu nay thì sao?

Chỉ cần bước qua 00h00 (29/9), 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, từ giờ đến cuối năm rủng rỉnh phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi dự đoán, qua 00h00p (29/9) Tam Hợp che chở, người tuổi Mùi hôm nay gặp được nhiều điều may mắn trong công việc của mình. Bản mệnh được cấp trên ưu ái, trao cho cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình thuận lợi. Dù phải làm khối lượng lớn việc trong ngày, nhưng tinh thần bạn phấn chấn, hiệu suất vẫn được đảm bảo khá tốt.

Thiên Ấn nhập cục, dù có những khó khăn trước mắt nhưng chỉ cần bản mệnh tập trung năng lực và cố gắng hết sức của mình thì hoàn toàn có thể vượt qua những khó khăn trước mắt. Không có gì là không thể, trừ khi ta ngừng cố gắng.

Chỉ cần bước qua 00h00 (29/9), 3 con giáp này sẽ may mắn hơn người, từ giờ đến cuối năm rủng rỉnh phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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