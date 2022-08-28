Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 13:32

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9) là thời điểm may mắn của 3 con giáp dưới đây, vận đỏ như son những con giáp này hãy tranh thủ gặt hái tiền bạc, mua sắm thả ga.

Tuổi Sửu

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9) Chính Tài nâng đỡ mang đến rất nhiều tin mừng về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu nhận thấy có những cơ hội tốt thì cố gắng dành thời gian tìm hiểu, đừng vội vàng bỏ qua.

Chuyện tình cảm trong 10 ngày này nhờ cát khí nên cũng có tiến triển hết sức thuận lợi. Các cặp đôi dần hòa hợp với nhau hơn, mối quan hệ tràn đầy những điều ngọt ngào sau những lần cãi vã. Đó là bởi cả hai luôn biết mỗi người nhường nhau 1 chút, để cho nhau có không gian riêng và không bị bó buộc bởi tình yêu.

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9) nhờ có Tam Hợp nâng đỡ mà các cặp đôi có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Nhờ đó mà sợi dây tình cảm giữa người tuổi Dậu với người ấy ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới. Đây cũng là thời điểm sẽ bắt gặp nhiều lời mời hợp tác đầy thú vị.

Người tuổi Dậu hôm nay có điểm sáng ở khía cạnh tiền bạc, nhờ có Thiên Tài mà tình hình tài chính hiện tại được cải thiện. Nhờ những gì bạn gặt hái được hứa hẹn cuộc sống của bạn sẽ được nâng lên một tầng mới.

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp được hưởng nhiều may mắn, phúc đức nhất. Trời sinh con giáp này có số phú quý, tương lai vô cùng tươi sáng tốt đẹp. Con giáp này có tính cách vô cùng lương thiện,khéo léo và có tài hoạt ngôn. Dù làm việc gì thì họ cũng đều rất cẩn trọng, tính toán cẩn thận và vô cùng suôn sẻ. Người tuổi hợi luôn được ông trời ban đầy đủ cả vật chất và tinh thần. 

Nếu họ càng làm việc thiện nhiều thì càng có tương lai thịnh vượng. Hậu vận của con giáp này sẽ càng phú quý giàu sang. Họ luôn đủ sức bảo vệ và lo toan cho gia đình. Do đó, trong nhà có nàng giáp tuổi Hợi thì cứ yên tâm cả họ được nhờ!

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9) nhờ cát thần che chở cho vận trình tài lộc của con giáp này mà việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn. Mọi chuyện đang đi đúng guồng quay mà bạn mong muốn nên không có gì cần phải bận tâm vào lúc này cả.

Với những chú Heo đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt, song về cơ bản thì tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không còn quá eo hẹp. Bản mệnh có thêm nghề tay trái cho mình nên cũng giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương thưởng.

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tiếp theo (29/8 - 7/9): TOP 3 con giáp kiếm bạc tỷ, tậu nhà mua xe, sự nghiệp 1 bước lên mây, giàu sang phú quý hưởng phúc đến trọn đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi tuần mới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn, được quý nhân phù trợ. Làm gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công

Tử vi tuần mới dự đoán có 3 con giáp vô cùng may mắn, được quý nhân phù trợ. Làm gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công

Tử vi tuần mới này từ 29/8 - 4/9 có 3 con giáp vô cùng may mắn, hạnh phúc ngập tràn, cùng với đó làm gì cũng vô cùng thuận lợi.

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