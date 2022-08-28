Đúng 15 ngày tới (29/8 - 12/9): 3 con giáp phúc đức tích lũy đến ngày phát tài, vận may cực vượng

Những con giáp đúng 15 ngày tới có cơ hội phát tài, vận may cực vượng được gọi tên trong danh sách dưới đây.

Tuổi Sửu Người tuổi Sửu chăm chỉ cần cù vượt qua khó khăn luôn cố gắng hết mình cho những mục tiêu mà mình đặt ra. Trong cuộc sống người cầm tinh con Trâu hơi cứng nhắc nếu bạn ăn nói dễ nghe, có tài ngoại giao tốt hơn thì bạn sẽ thành công rực rỡ. Người tuổi Sửu nên nỗ lực trên con đường mình theo đuổi, bạn càng cố gắng bao nhiêu bạn sẽ càng gặt hái được nhiều thành công bấy nhiêu. Tử vi lý số cho biết trong 15 ngày tới (29/8 - 12/9), cuộc sống của tuổi Sửu sẽ bước sang trang mới. Người tuổi Sửu sẽ có những niềm vui bất ngờ xứng đáng với những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trước đó. Chính vì vậy mà bạn đừng bao giờ bỏ cuộc nhé hãy hiểu rằng chẳng có sự thành công nào là dễ dàng cả sẽ có những niềm vui đang chờ bạn phía trước.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Đúng 15 ngày tới (29/8 - 12/9) là thời điểm cực tốt với những người tuổi Thìn, nhất là những tháng cuối năm sẽ tràn đầy niềm vui. Tài lộc của họ gia tăng không ngừng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản, bên cạnh nguồn thu chính cũng dồi dào không kém. Với những người tuổi Thìn thích an phận, mức lương vẫn rất ổn định, không lo suy giảm, chi tiêu thoải mái. Nếu năng động, bạn có thể nhận thêm một vài công việc tay trái để cải thiện cuộc sống của mình.

Trong 15 ngày tới, nếu tuổi Thìn dám bứt phá lên làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Nếu có tham vọng, sẵn sàng mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ. Tình duyên của tuổi Thìn cũng rất tốt, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái yêu thương nhau, cuộc sống tròn vẹn khiến ai nấy đều ghen tị. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Vốn bản tính siêng năng, người tuổi Dậu khi gặp thời cơ sẽ bùng nổ hết sức. Đúng 15 ngày tới (29/8 - 12/9), con giáp này gặp thiên thời – địa lợi – nhân hòa, có thể tiến xa trên lộ trình phát triển công danh sự nghiệp. Người tuổi Dậu còn may mắn được quý nhân chiếu cố, tạo thành bệ phóng vững chắc lâu dài. Con giáp này cũng khổ tận cam lai, sau thời gian nếm mật nằm gai là giai đoạn hái quả ngọt rước tài đón lộc về nhà. Những nỗ lực mà người cầm tinh con gà đã bỏ ra, trong 15 ngày tới này sẽ nhận lại kết quả vượt ngoài mong đợi nếu không muốn nói là làm một hưởng mười. Con đường tài lộc sẽ nối dài sang cả năm kế tiếp nữa. Người tuổi Dậu nên tranh thủ mọi cơ hội đến trong thời gian này, triển khai các ý tưởng kinh doanh hoặc công việc mình yêu thích. Con giáp này còn có thể hoàn thành dự định mua nhà, mua xe trước thời hạn đã đặt ra. Ảnh minh họa: Internet Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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