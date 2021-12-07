Trong 5 ngày tới, những con giáp sau thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 07/12/2021 17:07

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây thời tới cản không kịp, tiền về túi 'đếm mỏi cả tay', sự nghiệp thăng tiến trong 5 ngày nữa.

Tuổi Dần

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi "đếm mỏi cả tay". Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại "của thiên trả địa". Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Dần nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người thuộc con giáp này được dự đoán sẽ vượng nhất về tài lộc, cuối năm sẽ có làm cho họ giàu có và tài lộc sẽ thịnh vượng nhất. Đồng thời, bạn sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, tích cực để có thể đóng góp ý kiến mang đến sự xây dựng và đóng góp ý kiến cho tập thể.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình. Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con giáp này có vận may, đạt được thành quả đáng kể trong công việc, đây cũng là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ trước đây, sếp và khách hàng cũng sẽ công nhận thực lực chuyên môn của bạn. Đường tài lộc sáng sủa, thu được nhiều lợi ích về đầu tư, đa phần đều như ý.

Về mặt sức khỏe, bạn không có gì cần phải lo lắng. Sự dẻo dai và bền bỉ sẽ giúp bạn thực hiện được những dự án trước mắt để bùng nổ trong tháng 12 sắp tới và về đích viên mãn vào dịp cuối năm.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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