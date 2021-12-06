Bắt đầu từ ngày 9/12, những con giáp 'số đỏ' sau sẽ gặp được quý nhân, tiền tài chảy về túi 'ào ào như thác đổ'

Những người cầm tinh con giáp này gặp nhiều thuận lợi, làm gì cũng may mắn, vận khí hanh thông, mọi kế hoạch dự định đều trơn tru thuận buồm xuôi gió. Các kế hoạch bạn lập ra nhận được sự đánh giá cao. Người làm đầu tư kinh doanh nên tranh thủ cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, với sự uy tín của mình, bạn chắc chắn sẽ chinh phục được lòng tin của cả người cũ và người mới. Đây là thời điểm thuận lợi để thu tiền về đầy tay sau bao ngày cố gắng không ngừng nghỉ của bạn.

Bên cạnh đó, bạn nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi để cơ thể được duy trì sức khỏe ổn định của mình.

Con giáp may mắn này sẽ đón nhận tài lộc "chảy ào ào" về túi và gặp được quý nhân phù trợ ngay bên cạnh mình. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Với những người làm công ăn lương, bạn có thể cũng thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng và vạn sự như ý.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đối với con giáp này, bạn sẽ hoá giải được vận rủi suốt mấy tháng qua, may mắn bắt đầu bủa vây, dễ dàng khởi nghiệp thành công và đầu tư ắt giàu to. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân.

Bên cạnh đó, đường nhân duyên khá suôn sẻ, bạn và người ấy đã hiểu nhau hơn, làm việc gì với nhau cũng sẽ rất thuận lợi. Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.