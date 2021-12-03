Trong 3 ngày tới, những con giáp sau sẽ hưởng 'lộc trời ban', tiền tài rủng rỉnh, đầu tư ắt giàu to

Tâm linh - Tử vi 03/12/2021 19:00

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng lộc trời ban, tiền tài rủng rỉnh, đầu tư ắt giàu to trong 3 ngày tới.

Tuổi Mẹo

Con giáp may mắn này luôn hiểu rất rõ về bản thân mình. Do đó, bạn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, và nên cải thiện những mặt mình còn thiếu sót ra sao. Đó là lý do bạn sẽ làm được những thứ mình muốn dù khó khăn ra sao. Ngoài ra, bạn sẽ hoá giải được vận rủi suốt mấy tháng qua, dễ khởi nghiệp thành công và đầu tư ắt giàu to. Những người có ý định chuyển việc cũng đã tìm được công việc phù hợp hơn với bản thân.

Tuy nhiên, bạn tiêu tiền thiên về cảm xúc, bạn không rõ ràng trong việc ý thức là mình phải tiết kiệm. Vì vậy, bạn nên chú ý để không thất thoát quá nhiều tài lộc cho những điều không cần thiết.

con giap may man
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Những người cầm tinh con giáp này khá hăng hái và chăm chỉ làm việc. Bạn rất quyết đoán, một khi có ý định gì là sẽ bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ. Vậy nên, bạn được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên cơ hội thăng quan tiến chức nằm trong tầm tay. Không chỉ vậy, bạn có thể mở rộng công việc làm ăn hoặc hùn hạp vốn, liên kế kinh doanh mới. 

Với những người độc thân, bạn vô cùng cởi mở nên khoảng cách giữa bạn và đối phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với nhau. Dù mới quen nhưng hai người không hề gượng gạo, thậm chí có thể nói chuyện với nhau hàng giờ không biết chán.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 3 ngày tới, con giáp này sẽ hưởng nhiều tài lộc và tiền rủng rỉnh đầy túi. Bạn có thể kí kết được những hợp đồng có giá trị, đem lại lợi nhuận một cách nhanh chóng. Đối tượng khách hàng, đối tác mở rộng cũng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội hơn. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn có thể tranh thủ thực hiện những kế hoạch mình đã ấp ủ từ lâu.

Tuy nhiên, do bạn quá tập trung và dành hầu hết thời gian cho công việc. Vậy nên, thời gian dành cho gia đình ngày càng ít. Công việc rất quan trọng, nhưng bạn không thể bỏ qua việc những người thân yêu cần đến mình và mong đợi sự ủng hộ của bạn. Vì vậy, bạn cần cân bằng lại và bắt đầu chú tâm đến việc làm điều gì đó tốt đẹp cho những người thân yêu.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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